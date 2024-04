Rimac bo razvijal baterijske sisteme za BMW

Rimac Technology bo razvijal in izdeloval visokonapetostne baterijske sisteme za vozila skupine BMW, ki se bodo uporabljali v prihodnjih generacijah modelov. "Z dobavo velikih količin naprednih baterijskih sistemov se Rimac Technology podaja v naslednjo fazo – razvoj in proizvodnjo tehnologije za projekte velikih serij. Sodelovanje s skupino BMW predstavlja pomemben mejnik za Rimac Technology, saj pomeni največji in najbolj ambiciozen projekt podjetja do sedaj," so zapisali v podjetju s sedežem v Zagrebu.

Takšen "razvojni preboj" po njihovih besedah zahteva vzpostavitev kompleksnih in velikih avtomatiziranih proizvodnih linij, ki bodo v novem kampusu Rimac v bližini Zagreba. Pomemben del kampusa bo namenjen prav temu projektu.