Rudolf Skobe zapušča Telekom Slovenije

Nadzorni svet Telekoma Slovenije se je danes seznanil z odločitvijo predsednika uprave Rudolfa Skobetao predčasnem prenehanju mandata. Kot so se sporazumeli, Skobe odhaja z današnjim dnem, do imenovanja novega predsednika uprave bo družbo vodil podpredsednik uprave Tomaž Seljak, so sporočili iz Telekoma.

Rudolf Skobe, letnik 1973, je magister poslovodenja in organizacije ter univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. Ima več kot 22 let izkušenj s področja delovanja in vodenja v telekomunikacijski in medijski dejavnosti.