Rusa s čolnom pobegnila na Aljasko in zaprosila za azil

Dva ruska državljana sta v začetku tedna s čolnom prispela na Aljasko, na Otok svetega Lovrenca, in ZDA zaprosila za azil, je sporočil urad ameriške senatorke iz Aljaske Lise Murkowski. Ministrstvo za domovinsko varnost Združenih držav Amerike je sporočilo, da sta osebi prispeli z majhnim čolnom, na obali pa so ju obravnavali uradniki notranjega ministrstva in policija.

icon-expand Ruska državljana sta prispela na obalo Otoka svetega Lovrenca. FOTO: AP Izplula naj bi iz vzhodne obale Rusije in nato prispela na obalo v bližini mesta Gambell, izolirane skupnosti aljaških staroselcev s približno 600 prebivalci na Otoku svetega Lovrenca. O novih gostih na otoku so domačini obvestili senatorja z Aljaske Dana Sullivana. Osebi so najprej zdravniško pregledali, nato pa so ju obravnavali v skladu z veljavnimi ameriškimi zakoni o priseljevanju in državljanstvu, je za ABC povedal predstavnik notranjega ministrstva. Rusa sta, po poročanju npr, iz svoje domovine pobegnila, da bi se izognila obveznemu služenju vojaškega roka. O prihodu dveh Rusov na Aljasko je seznanjeno tudi rusko veleposlaništvo v Washingtonu, ki bo z Rusoma opravilo telefonski pogovor in jima poskušalo zagotoviti potrebno pomoč. icon-expand Guverner Aljaske je opozoril, da je takšno potovanje izredno nevarno. FOTO: AP Z ameriškega zunanjega ministrstva so prejšnji teden sporočili, da je pomembno, da imajo ZDA politiko odprtih vrat za vse Ruse, ki si želijo v državo, zlasti v času vojne. Republikanska senatorka ZDA iz Aljaske Lisa Murkowski je povedala, da dogodek kaže na to, da se Rusi ne želijo boriti v vojni in da morajo ZDA zaradi bližine Aljaske in Rusije okrepiti nacionalno varnost. Guverner Aljaske Mike Dunleavy sicer ne pričakuje, da bi bilo v prihodnje takih primerov še več. Opozoril pa je, da je takšno potovanje izredno nevarno, kmalu pričakujejo tudi jesensko nevihto z močnimi vetrovi. Rusi v ZDA poskušajo vstopiti tudi čez Kanado ali Mehiko, ki ne zahteva vizumov. V Mehiko najprej vstopijo kot turisti in se nato odpravijo do meje z ZDA, še poroča npr.