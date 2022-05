Rusi množično kupujejo nepremičnine v Turčiji

Po podatkih TurkStata je pretekli mesec 6447 tujcev kupilo stanovanje v Turčiji, od tega 1152 Rusov. V primerjavi z marcem se je število turških nepremičnin, ki so šle v roke ruskih državljanov, povečalo za več kot 100 odstotkov.

V turških sredozemskih turističnih središčih, kot sta Antalya in Bodrum, se je od začetka vojne občutno povečala prodaja nepremičnin Rusom. Ankara sicer še ni objavila, koliko Rusov je od začetka vojne v Ukrajini prišlo v Turčijo.

Ukrajinci so aprila ločeno zabeležili 56-odstotno mesečno povečanje števila nakupov stanovanj v Turčiji. Sledili so državljani Irana z 905 in Iraka s 714 nakupi stanovanj v tej državi.

Na splošno se je prodaja stanovanj v Turčiji aprila na letni ravni povečala za 38,8 odstotka, so izračunali turški statistiki.