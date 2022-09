Rusija: Dokler bodo sankcije, plina ne bo

Rusija je konec avgusta zaradi vzdrževanja za 'tri dni' zaprla plinovod Severni tok 1. A med pregledom so odkrili, da cev 'pušča', zato so ponovno dobavo plina zamaknili za nedoločen čas. Sedaj Rusija sporoča, da bo Evropi plin začela dobavljati, ko bo ta umaknila sankcije, sprejete zaradi ruske agresije na Ukrajino. Evropa jim odgovarja, naj z izsiljevanjem prenehajo.

Moska za podaljšano prekinitev dobave plina po Severnem toku 1 krivi zahodne države, tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je ob tem povedal, da se bo zalaganje Evrope s plinom prek omenjenega plinovoda nadaljevalo, če bodo države omilile sankcije. "Zaradi njih so se pojavile težave s črpanjem zemeljskega plina. Drugih razlogov ni," je povedal Peskov. V odgovor pa Evropa Rusijo obtožuje, da s prihajajočo zimo in dobavo s plinom evropske države izsiljuje, ker podpirajo Ukrajino. Predsednica Evropske Komisije Ursula von der Leyen je zato napovedala ukrepe za pomoč gospodinjstvom in podjetjem.

Ko so v petek iz Rusije sporočili, da plina po Severnem toku 1 do nadaljnjega ne bo, saj naj bi med tridnevnim vzdrževanjem odkrili puščanje, sta v to takoj podvomila Unija in vzdrževalec turbin Siemens. "Takšna puščanja ne vplivajo na delovanje, popravi se jih lahko v zelo kratkem času brez posebnih ustavitev. Gre za povsem rutinski postopek," so povedali na Siemensu. Življenje v Evropi vse težje, države sprejemajo pakete pomoči Zaradi napovedi se je vnovič povišala zaskrbljenost glede oskrbe z energijo, z njo pa tudi cene zemeljskega plina. Nizozemska veleprodajna cena za prihodnji mesec, ki velja tudi za referenčno vrednost za kontinent, se je zvišala za 30 odstotkov, v Združenem Kraljestvu so se cene dvignile za 35 odstotkov, čeprav na Otoku niso odvisni od plinovoda, poroča BBC. Za poskok je Peskov krivdo znova zvalil krivdo na evropske države. "Očitno je, da je življenje v Evropi za prebivalce, podjetja in podjetnike vse težje. Zaslužite vedno manj, življenjski standard upada," je dejal.

Ker britanska vlada zaenkrat še ni sprejela energetske kapice za podjetja, jo je britanska gospodarska zbornica že opozorila, naj to stori čim prej, saj bodo nekatera podjetja v nasprotnem primeru za čas zime prenehala z delovanjem. Novoizvoljena premierka Liz Truss pa je že napovedala, da bodo razrešili tudi vprašanje dolgoročne oskrbe z energijo. Mnoge Evropske države pa so ukrepe za znižanje stroškov energija za končne potrošnike in podjetja že sprejela. Nemčija je tako v nedeljo napovedala sveženj v višini več kot 65 milijard evrov za pomoč prebivalcem pri spopadanju z naraščajočimi stroški energije in inflacijo, prav tako sta čez vikend zajetno pomoč obljubili Švedska in Finska.

Ursula von der Leyen je v odzivu zapisala, da komisija že pripravlja ukrepe za pomoč ranljivim gospodinjstvom in podjetjem zaradi naraščajočih cen energentov.

Dodala je, da komisija že pripravlja ukrepe, ki bodo pomagali ranljivim gospodinjstvom. Tudi finančni ministri skupine držav G7 se pogovarjajo o uvedbi zgornje cene ruske nafte. Evropske vlade so namreč prepričane, da Rusija s svojimi blokadami načrtno zvišuje cene. Rusko gospodarstvo se vrača na predvojno raven Po poročanju portala BBC se ruski dobiček od prodaje plina ni zmanjšal ravno zaradi slednjega. Rusija se je obrnila na Azije in Severnoafriške trge, zato se stanje njenega gospodarstva od februarskega padca izboljšuje. Večino dobička ji prinese prodaja nafte, zemeljski plin ni tako dobičkonosen - a ravno ta je pomembnejši za Evropo.