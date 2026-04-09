Gospodarstvo

Rusi si manejo roke, njihova nafta zdaj kupcem bolj diši

Moskva, 09. 04. 2026 15.49 pred 39 minutami 2 min branja 22

Avtor:
T.H. STA
Pred ruskimi skladišči natfe v Sankt Petersburgu

Rusija na račun krize na Bližnjem vzhodu beleži občuten skok povpraševanja po svojem črnem zlatu, ki ga spremlja povečana proizvodnja. Po začetku vojne v Ukrajini leta 2022 je Zahod proti Rusiji uvedel sankcije, ki so vključevale številne prepovedi in omejitve na področju ruskih energentov.

V Kremlju so potrdili, da ob krizi na Bližnjem vzhodu - Hormuška ožina, prek katere potuje petina vse svetovne nafte, je namreč že od začetka vojne v Iranu zaprta, promet skoznjo pa kljub začasnemu premirju še ni zares stekel - beležijo veliko povpraševanje po ruskih energentih, pri čemer kupci prihajajo z različnih delov sveta.

Preberi še Od zaprtja Hormuške ožine bi imela veliko korist Rusija

Rusija bo aprila prihodke z naslova dajatve na pridobivanje nafte podvojila na 7,7 milijarde evrov, so izračunali analitiki pri tiskovni agenciji Reuters.

Kot danes navaja Reuters, njihova analiza temelji na preliminarnih podatkih o proizvodnji v tem mesecu in cenah nafte. Ruski prihodki od njene obsežne naftne in plinske industrije namreč temeljijo na proizvodnji, saj država izvoznih dajatev od leta 2024 ne pobira več.

Ruska dajatev na pridobivanje mineralnih surovin se bo po izračunih aprila zvišala z marčnih 327 milijard rubljev (3,59 milijarde evrov) na približno 700 milijard rubljev (7,69 milijarde evrov).

Pred ruskimi skladišči natfe v Sankt Petersburgu
FOTO: AP

Povprečna cena uralske nafte je marca poskočila na 77 dolarjev za 159-litrski sod, kar je največ po oktobru 2023. To je bilo 73 odstotkov več kot februarja, ko je bilo treba za sod odšteti 44,59 dolarja, in nad 59 dolarji, kar je znesek, ki ga je v državnem proračunu za letos predvidela ruska vlada.

Vseeno bi bilo leto lahko težko

Ne glede na to pa ekonomisti opozarjajo, da bi bilo lahko letošnje leto za Rusijo težko. Največja država na svetu je v prvem letošnjem četrtletju zabeležila proračunski primanjkljaj v višini 1,9 odstotka bruto domačega proizvoda, je v sredo sporočilo tamkajšnje ministrstvo za finance.

Poleg tega Reuters omenja še škodo z naslova ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo, katerih cilj je prav ohromitev ruskih javnih financ.

Preberi še Sankcije za Rusijo: odslej prepovedan še uvoz naftnih derivatov v EU

Rusija je sicer druga največja izvoznica nafte na svetu, po začetku vojne v Ukrajini pa je Zahod proti Rusiji uvedel sankcije, ki so vključevale tudi številne prepovedi in omejitve na področju ruskih energentov, med drugim tudi prepoved uvoza ruske nafte in plina v države članice EU.

'Teheranska cestnina': en dolar na vsak sod, ki ga prevaža tanker

KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
09. 04. 2026 17.06
Od Ukrajincev se tako sonči le Zelenski
Odgovori
0 0
Tomaz Korosec
09. 04. 2026 17.04
Ruske poceni nafte in plina pa mi ne bomo kupovali, ker so v vojni. Rajši bomo dražjo od neke druge velesile, ki ni v vojni. Pardon je. Ampak je napadla povsem upravičeno. Pardon ni. Nima avtokrata. Pardon ima. Nas ne izsiljuje. Pardon, nas. Imajo dobro propagando. Ja to pa imajo.
Odgovori
+1
1 0
daedryk
09. 04. 2026 17.03
melona ukazuje, naj gospodarska rast odjenja.
Odgovori
0 0
Malo_sutra
09. 04. 2026 17.01
Počakam še malo da cena nafte zraste, potem pa si zrihtat dobro ceno nemškega diesel avta.
Odgovori
+0
1 1
markan3
09. 04. 2026 17.03
švaba je zakon 🥂
Odgovori
0 0
Malo_sutra
09. 04. 2026 17.04
vedno švaba, tako da želim veliko kitajcev v sloveniji da potem imamo mi repliko pri popustih.
Odgovori
+1
1 0
seter73
09. 04. 2026 16.55
Res hude sankcije vanderlajdre in ostale lgtb+-x EU srenje, mislim da imajo lahko rusi kar strip ki opisuje te sankcije
Odgovori
+2
4 2
Zmaga Ukrajini
09. 04. 2026 16.53
Hahahahaha,... kajpak! Seveda,... Take pravljice prodajajte russofilićem! Ostali namreč dobro vemo, da je Ukrajina (prav zato) v zadnjem času močno pospešila napade na nacistično naftno infrastrukturo in jim s tem pobrala praktično ves dobiček, ki bi ga imeli, če bi upoštevali samo preprost dvig cene nafte. Stvari tudi v življenju navadno niso tako preproste in črno-bele.🤣🤣🤣 Vseeno je pa hecno gledat kako radi s takimi članki rajcate russofilijado. Skratka mosskvićem se ne bo kaj pretirano poznal dvig cene, ker imajo pač precej manjši obseg izvoza. Ukrajina je poskrbela za poštenost in pravičnost. Samo povem...
Odgovori
-6
5 11
markan3
09. 04. 2026 16.55
🚬☕ da se malce pomiriš, @🐑🐑🐑
Odgovori
+0
2 2
Pamir
09. 04. 2026 17.06
Pospešilo se je izseljevanje Ukrajincev.V SLO jih je skoraj 100.000 , ne bodo se vrnili.
Odgovori
0 0
JAZsemTI
09. 04. 2026 16.49
Svet bolj potrebuje Rusijo kot pa Rusija potrebuje preostanek sveta🤔
Odgovori
+1
7 6
JAZsemTI
09. 04. 2026 16.48
Ruski primanjkljaj BDP-ja je prava malenkost v primerjavi z ameriškim, ki je v prostem padu.
Odgovori
+5
11 6
JP2022
09. 04. 2026 16.43
Ursule nisem videl na Tv že mesece. Ni prou nek komandant.
Odgovori
+4
8 4
Zmaga Ukrajini
09. 04. 2026 16.56
Jaz sem jo! Kaj pa putlerja? A si ga kaj videl, ali se še vedno skriva pod kakšnim kamnom? 🤣🤣🤣 Mosskvičem je ugasnil internet in se skril, hehehehe...
Odgovori
-2
4 6
suleol
09. 04. 2026 16.36
valda nas so lepo skregali in odrezali od energentov
Odgovori
+9
13 4
300 let do specialista
09. 04. 2026 16.34
Sankcije delujejo☝️😂
Odgovori
+12
17 5
dober dan
09. 04. 2026 16.36
ti sam čaki 22. sveženj pa boš videl!
Odgovori
-1
5 6
markan3
09. 04. 2026 16.40
@dober dan, 22, 23, 33, 55 ... 100 pa bo vse na istem 😁🥂🦾🤘🤙. slava ✂🐑🐑🐑
Odgovori
+0
5 5
300 let do specialista
09. 04. 2026 16.34
Bog je vedel komu datiA
Odgovori
+4
9 5
NeXadileC
09. 04. 2026 16.33
Ali se je Ursula odpravila prosit odpuščanja,... in nafte?
Odgovori
+5
9 4
the kop
09. 04. 2026 16.52
Na kolenih!!
Odgovori
+1
2 1
Fluxx
09. 04. 2026 16.31
Hvala Trump in Janez, ki ga podpiras
Odgovori
+9
13 4
bibaleze
Portal
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Herojski policisti pomagali družini v stiski
Herojski policisti pomagali družini v stiski
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
zadovoljna
Portal
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
vizita
Portal
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
cekin
Portal
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
moskisvet
Portal
Odločeno: Ženska, odgovorna za smrt zvezdnika, dobila 15 let zapora
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
dominvrt
Portal
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Presenečenje na priljubljeni pohodniški poti: Kako se je noj znašel na Nanosu?
Presenečenje na priljubljeni pohodniški poti: Kako se je noj znašel na Nanosu?
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
okusno
Portal
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
