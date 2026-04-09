Rusi si manejo roke, njihova nafta zdaj kupcem bolj diši

V Kremlju so potrdili, da ob krizi na Bližnjem vzhodu - Hormuška ožina, prek katere potuje petina vse svetovne nafte, je namreč že od začetka vojne v Iranu zaprta, promet skoznjo pa kljub začasnemu premirju še ni zares stekel - beležijo veliko povpraševanje po ruskih energentih, pri čemer kupci prihajajo z različnih delov sveta.

Od zaprtja Hormuške ožine bi imela veliko korist Rusija

Rusija bo aprila prihodke z naslova dajatve na pridobivanje nafte podvojila na 7,7 milijarde evrov, so izračunali analitiki pri tiskovni agenciji Reuters.

Kot danes navaja Reuters, njihova analiza temelji na preliminarnih podatkih o proizvodnji v tem mesecu in cenah nafte. Ruski prihodki od njene obsežne naftne in plinske industrije namreč temeljijo na proizvodnji, saj država izvoznih dajatev od leta 2024 ne pobira več.

Ruska dajatev na pridobivanje mineralnih surovin se bo po izračunih aprila zvišala z marčnih 327 milijard rubljev (3,59 milijarde evrov) na približno 700 milijard rubljev (7,69 milijarde evrov).