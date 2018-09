Ryanairovi piloti in kabinsko osebje stavkajo, odpovednih 200 letov

Ryanair je največji evropski nizkocenovni prevoznik. Povezuje več kot 215 letališč v 37 državah in zaposluje okoli 14.500 ljudi. V posl ovnem letu 2017/18 je podje tje vknjižilo 7,15 milijarde evrov prihodkov in ustvarilo 1,45 milijarde evrov dobička.

Letalski prevoznik sicer ni objavil seznama odpovedanih letov. Prizadete potnike namesto tega o stavki in njihovih možnostih obvešča individualno.

Tako piloti kot kabinsko osebje od Ryanaira zahtevajo povišanje plač in izboljšanje pogojev dela. Več sindikatov bo ob stavkah pripravilo tudi protestne shode delavcev. Ryanair pa je stavko označil za nepotrebno in dodal, da bo večina zaposlenih delala.

Že v poletnih mesecih se jepodjetje soočalo z množičnimi stavkami zaposlenih v več državah. Delavci zahtevajo pravice v skladu z nacionalnimi zakonodajami svojih domačih držav. Tokratna stavka je druga usklajena panevropska. Belgijski sindikat CNE je sicer podjetje obtožil, da deluje "neodgovorno", saj naj bi za danes odpovedalo premalo poletov. To naj bi še posebej veljalo za letališče Charleroi. S tem naj bi Ryanair tvegal ustvarjanje "napetosti in negotovosti za vse delavce na letališču, pri Ryanairu in prizadetih potnikih", CNE svari celo pred kaosom.

Evropska organizacija za zaščito potrošnikov Beuc pa je Ryanair že pozvala, naj potnikom, ki bodo zaradi stavke ostali brez leta, zagotovi primerno kompenzacijo.