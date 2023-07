S 1. avgustom lažje do zagrebškega letališča z avtobusom iz Ljubljane

Že pred časom so bile glasne govorice, da bo kmalu zaživela posebna avtobusna linija med Ljubljano in Zagrebom, ki bo bila namenjena prevozu slovenskih potnikov na zagrebško letališče, ki je eno od Sloveniji najbližjih letališč.

Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, bo z avgustom zagrebško letališče še bolje povezano s Slovenijo, saj bo podjetje Pleso Prijevoz od 1. avgusta dalje skrbelo za redno avtobusno linijo med Ljubljano, Novim mestom in Zagrebom. Podjetje sicer skrbi za tako imenovane shuttle prevoze med zagrebškim letališčem in glavno avtobusno postajo v hrvaški prestolnici.

Kot navajajo v sporočilu, bo avtobus med Ljubljano in Zagrebom vozil večkrat dnevno, vsi, ki se bodo z avtobusom pripeljali do zagrebške glavne avtobusne postaje, pa bodo imeli nato brezplačen prevoz naprej do letališča. Cena enosmerne vozovnice bo 15 evrov, cena povratne pa 24 evrov, so navedli na strani prevoznika.