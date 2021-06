S 1. julijem nova pravila o DDV pri e-trgovanju

Potrošnikom iz EU ni treba po 1. juliju letos storiti ničesar. Ni jim treba spreminjati nakupovalnih navad niti zamenjati prodajalcev oziroma spletnih trgovin, kjer kupujejo blago. A pri tem je dobro vedeti, da s 1. julijem 2021 ne bo kot doslej veljala oprostitev plačila davka na dodano vrednost (DDV) za uvoz blaga v vrednosti, ki ne presega 22 evrov. Tako bo treba za vso blago, uvoženo v EU iz tretjih držav, plačati DDV in morebitne stroške zastopnika, na primer izvajalca poštnih storitev in storitev hitre pošte, so pojasnili na Finančni upravi RS (Furs).

Informacije o stroških carinskega posredovanja so na voljo na spletnih straneh carinskih zastopnikov, denimo Pošte Slovenije, ki bodo poskrbeli za izvedbo carinskih formalnosti ob sprostitvi pošiljke v prosti promet.

Še vedno pa bo po 1. juliju veljala oprostitev plačila carine za blago v vrednosti do 150 evrov. Kot utemeljujejo na Fursu, to zagotavlja, da blago, ki se uvaža izven EU, nima prednosti glede DDV-ja v primerjavi z blagom, ki se kupuje znotraj EU.

Podjetja bodo lahko DDV za vse članice plačevala prek sistema VEM

Evropska podjetja, ki trenutno prodajajo blago na daljavo v EU nad določenim pragom (35.000 ali 100.000 evrov, odvisno od države članice) kupcem v drugi državi članici EU, se morajo po zdaj veljavnih pravilih registrirati za plačilo DDV-ja in ga plačati v državi članici kupca.

Na finančni upravi menijo, da je to drago in obremenjujoče. S 1. julijem 2021 se bo lahko DDV pod pragom 10.000 evrov plačal v državi članici, kjer ima sedež podjetje prodajalca. "Opozarjamo, da se v prag 10.000 evrov štejejo poleg dobav blaga na daljavo tudi telekomunikacijske storitve, elektronske storitve in storitve oddajanja. Nad tem pragom se bodo lahko podjetja enostavno registrirala v sistem 'vse na enem mestu' (VEM), v katerem bodo lahko enostavno prijavila in plačala DDV, ki ga dolgujejo v drugih državah članicah," so pojasnili.

Hkrati se obstoječi sistem 'mini vse na enem mestu' (mini VEM), ki trenutno pokriva samo določene storitve za potrošnike, širi na vse storitve, ki bodo opravljene za njih.

Davčnim zavezancem, ki se želijo vključiti v posebne ureditve VEM, spletna stran eDavki omogoča oddati vloge za vključitev v posebne ureditve VEM.

Vse informacije, tudi pogosta vprašanja in odgovori, o novem sistemu so objavljeni na spletnih straneh Fursa. Obrnete pa se lahko tudi na njihov klicni center 08 200 1003.