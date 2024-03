S Flikom tudi plačila upravnim enotam, fakultetam in knjižnicam

Flik je sodoben in preprost način plačil in nakazil, ki je bil sprva namenjen izvajanju enostavnih in takojšnjih plačil med strankami različnih slovenskih bank, nato so dodali tudi možnost plačil na prodajnih mestih in na spletu.

Zdaj je mogoče s Flikom plačevati tudi spletne storitve proračunskih uporabnikov. Uporabniki sistema e-plačil Uprave RS za javna plačila lahko s storitvijo Flik enostavno plačajo davke, sodne takse ali članarino za knjižnico, so sporočili. Celoten nabor proračunskih uporabnikov, katerih storitve je mogoče prek spleta plačati s Flikom, je dostopen na spletni strani uprave.

Vključitev uprave za javna plačila v shemo plačil Flik pozdravljajo tudi v NLB, ki za upravo opravlja ta plačila. "NLB je sistemska finančna institucija, ki med drugim stremi k poenostavitvi in digitalizaciji plačil. Delež gotovinskih plačil v Sloveniji je še vedno precej visok, zato si v NLB prizadevamo, da negotovinska plačila pridobijo enak status kot gotovinska. Večji delež negotovinskih plačil namreč prinaša številne prednosti, tako strankam kot prodajalcem in nenazadnje tudi državi," so zapisali v banki.

Flik nudi hitro in zanesljivo plačevanje brez zamudnega vnašanja številk bančnega računa. Na podlagi podane telefonske številke ali elektronskega naslova plačnik v svojo aplikacijo Flik prejme zahtevek za plačilo, ki ga potrdi ali zavrne. S tem je postopek plačevanja zaključen, denar pa je v nekaj sekundah na računu prejemnika plačila. Prednost je tudi, da je Flik uporabnikom na voljo ves čas, saj ni vezan na delovni čas plačilnega prometa bank.

V upravi za javna plačila ob tem dodajajo, da je kljub enostavnosti in hitrosti plačil varnost vseskozi na prvem mestu. Plačevanje s Flikom je varno in izpolnjuje varnostne standarde Banke Slovenije in evropske direktive o plačilnih storitvah, za varnost aplikacije pa jamčijo slovenske banke, so zatrdili.