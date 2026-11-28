Gospodarstvo
S kom na Otoku sodelovati in kam vlagati?
Smo v dobri poslovni kondiciji, tudi po pretresih gospodarsko težkega leta. To je ocena predstavnikov gospodarstva, politike in diplomacije na že osmi tradicionalni konferenci in gala večerji Britansko-slovenske gospodarske zbornice v Londonu. Letos se jim je pridružil tudi gospodarski minister Logar.
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