Gospodarstvo

'S predlogi za zmanjšanje primanjkljaja nismo daleč od cilja'

Ljubljana , 14. 05. 2026 14.08 pred 52 minutami 3 min branja 12

Avtor:
A.K. STA
Klemen Boštjančič

Proračunski uporabniki z naborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjšanje javnofinančnega primanjkljaja, je po današnji seji vlade dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič. Ministrstva imajo do ponedeljka čas za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo na vladi potrdili prihodnji četrtek.

Vlada se je na današnji seji seznanila s predlaganim naborom ukrepov za iskanje finančnih rezerv, ki so jih predlagali proračunski uporabniki in so namenjeni znižanju javnofinančnega primanjkljaja za letošnje leto. Primanjkljaj naj bi namreč po aprilskem spontanem scenariju letos nanesel 3,4 odstotka BDP, odhajajoča vlada pa ga namerava z ukrepi spraviti na 2,9 odstotka BDP, je pojasnil Boštjančič.

"Razlika med tema dvema projekcijama ni nastala kot posledica ene same odločitve, ampak kombinacije več dejavnikov, med njimi so zvišanje minimalne plače in z njo povezanih transferjev, višji stroški zdravstvene blagajne, hitrejše črpanje kohezijskih sredstev, ki na drugi strani pomeni tudi višja vplačila v proračun EU, uvedba zimskega regresa ter določeni stroški, povezani s Premogovnikom Velenje," je na novinarski konferenci poudaril minister, ki opravlja tekoče posle.

Danes obravnavan nabor ukrepov je sicer težak 370 milijonov evrov oziroma 0,5 odstotka BDP. Del tega zneska bodo po Boštjančičevih besedah zagotovili z višjimi prihodki iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb, kjer zaradi dobrega gospodarskega poslovanja v lanskem letu pričakujejo dodatnih 120 milijonov evrov prihodkov. Dodatnih 250 milijonov evrov na račun znižanja odhodkov pa odpade na posamezne resorje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je dodal.

Največji del prilagoditev bo izveden na obrambnem področju, v vrednosti približno 100 milijonov evrov, sicer pa bodo posamezne ukrepe glede na razpoložljive pravice porabe predlagali vsi resorji.

Kot je dejal odhajajoči minister, je približno polovica resorjev že predlagala konkretne ukrepe za iskanje rezerv za zmanjšanje javnofinančnega primanjkljaja. Drugi imajo čas za to še do ponedeljka, nato pa bodo vse predloge preučili in preverili njihove finančne učinke.

Predlagane ukrepe bodo dokončno potrdili na seji vlade prihodnji četrtek, takrat bodo tudi predstavili konkretnejše številke. "V resnici nismo zelo daleč od številke, o kateri govorimo," je ocenil Boštjančič.

"Pomembno je poudariti, da ne govorimo o linearnem rezanju državne porabe ali o razgradnji socialne države, govorimo o začasni in ciljno usmerjeni prilagoditvi javne porabe v času, ko moramo ohraniti zaupanje v javne finance in zagotoviti stabilnost za prihodnja leta," je izpostavil.

Boštjančič je obenem poudaril, da je vlada javne finance celoten mandat vodila odgovorno. "V zadnjih štirih letih smo uspeli postopno zniževati javni dolg, ob tem pa povečevali sredstva za ljudi, krepili socialno državo, odpravljali posledice naravnih nesreč in hkrati ohranjali gospodarsko stabilnost države," je prepričan.

Kot je poudaril, ukrepajo pravočasno, s ciljem, da država ostane finančno stabilna in sposobna izpolnjevati svoje obveznosti do ljudi tudi v prihodnje. "Javne finance niso in ne smejo biti ideološko vprašanje. In upam, da se tega zavedajo tudi tisti, ki zadnja štiri leta, še bolj intenzivno pa v zadnjih mesecih, s svojimi podatkovnimi manipulacijami ves čas sesuvajo kredibilnost Slovenije, ne samo doma, ampak tudi v tujini," je še dejal Boštjančič.

javne finance boštjančič

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Cupko
14. 05. 2026 15.03
Če bi hoteli kaj privarčevati, si ne bi enormno povečali poslanskih in ministrskih plač, prevsem pa ne vsem v javnem sektorju.
peglezn
14. 05. 2026 14.59
kaj ta sploh opleta po 4 letih rdeče katastrofe?
Dragica Cegler
14. 05. 2026 14.58
A ni vse super?Svobidnjaki so rekli,da nam vsi zavidajo.
ManBoy
14. 05. 2026 14.51
Nevem no, na predvolilnem soočenju sem ga poslušal kako je vse super in da je on edini, ki očitno v tej državi kaj ve o financah. Sedaj pa takšen preobrat?
Fran Miličnik
14. 05. 2026 14.46
kaj še ni dovolj teh šarlatnov ???
proofreader
14. 05. 2026 14.40
Kateri finančni minister je stroške plač javnega sektorja povečal za 1,4 milijarde evrov?
macolagobec
14. 05. 2026 14.45
RAvno tale buubmar!
proofreader
14. 05. 2026 14.39
Boštjančič ugotovil, da se da strmoglaviti tudi proračun, ne samo Vegrada in Adrie Airways.
Slovener
14. 05. 2026 14.39
Zadnja štiri leta so imeli priložnost pisat zakone, povsem na koncu mandata pa pridejo ven pa z predlogi ?
zmerni pesimist
14. 05. 2026 14.35
Saj človek ne ve ali bi se jokal ali smejal
KatiFafi
14. 05. 2026 14.29
1. ukinit borčevske penzije 2. ukinit levičarske nevladne organizacije 3. ukinit financiranje levičarskih medijev iz proračuna 4. zmanjšat število zaposlenih v javnem sektorju za 20% 5. zmanjšati davke na plače 6. zmanjšati prispevek za RTV iz 14eur na 5eur.
Gutenberg
14. 05. 2026 14.24
Štiri leta je zapravljal na veliko, a zdaj se prikazuje kot rešitelj javnih financ. To je fikcija, kot je bila fikcija odprtje nefrološkega oddelka na UKC pet dni pred volitvami. Bolano.
