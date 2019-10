Švedski pohištveni velikan začel z gradnjo Ikee v Ljubljani

Današnji dan je za Ikeo po besedah Del Fabbrove poseben. V Ikei so si namreč po njenih besedah dolgo želeli odpreti trgovino v Sloveniji in okrepiti prisotnost na jugovzhodnem evropskem trgu.

Z urejeno vso dokumentacijo in v avgustu letos pridobljenim dovoljenjem za gradnjo, so izpolnjeni vsi predpogoji za začetek gradbenih del, so sporočili. Švedski maloprodajni ponudnik pohištvenih rešitev bo v izgradnjo svoje trgovine investiral 90 milijonov evrov.

Sara Del Fabbro, IKEA SEE CEO, je ob tem povedala, da družba zadovoljna, da lahko v svojo globalno mrežo, ki trenutno šteje 430 trgovin na 52 trgih, doda Slovenijo. ''To je za nas danes velik mejnik in vsi smo zelo ponosni, da je prva trgovina IKEA v Sloveniji vedno bliže realnosti. Vesela sem, da bo to ena najbolj centralno-lociranih trgovin IKEA na svetu in odličen odraz naše ambicije – približati se našim kupcem v današnjem urbanem svetu.'' Dodala je, da bodo posebno pozornost posvetili vpeljavi številnih trajnostnih rešitev, kar bo pozitivno vplivalo tudi na sosedsko skupnost.