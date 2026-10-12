Cene bencina, dizla in kurilnega olja malenkost nižje

Vlada v že večkrat znižane trošarine tokrat ni posegala, je pa v modelski ceni upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent. Obenem za obe pogonski gorivi in kurilno olje začasno, do 15. decembra, velja oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevka za povečanje energetske učinkovitosti. Brez tega bi bilo treba po ocenah ministrstva za infrastrukturo in energetiko za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,941 evra, za liter dizla okoli 2,096 evra, za liter kurilnega olja pa okoli 1,719 evra za liter.

Bencinska črpalka FOTO: Bobo

Država je sicer ob še vedno visokih cenah naftnih derivatov Evropsko komisijo zaprosila tudi za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za šest mesecev po potrebi zniža pod minimalno raven, ki jo dovoljuje zakonodaja EU. V Evropski komisiji so v petek objavili, da so prošnji naklonjeni. Predlog mora zdaj potrditi še Svet EU, v katerem so predstavniki članic unije. Če bo pritrdil predlogu komisije, bo lahko Slovenija za obdobje šestih mesecev od priglasitve trošarine za 95-oktanski bencin, ki je po večkratnem nižanju trenutno pri 0,41759 evra, znižala na 0,2195 evra za liter, trošarine za dizel pa s trenutne ravni 0,330 evra, kar je na minimalni dovoljeni ravni po evropski zakonodaji, na 0,225 evra.