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Gospodarstvo

Cene bencina, dizla in kurilnega olja malenkost nižje

Ljubljana, 12. 10. 2026 13.03 pred 38 minutami 2 min branja 8

Avtor:
U. Z. K. STA
Točenje goriva

Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest se bodo opolnoči znižale za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina bo tako stal 1,742 evra, liter dizla 1,881 evra, liter kurilnega olja pa 1,504 evra. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko.

Vlada v že večkrat znižane trošarine tokrat ni posegala, je pa v modelski ceni upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent. Obenem za obe pogonski gorivi in kurilno olje začasno, do 15. decembra, velja oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevka za povečanje energetske učinkovitosti.

Brez tega bi bilo treba po ocenah ministrstva za infrastrukturo in energetiko za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,941 evra, za liter dizla okoli 2,096 evra, za liter kurilnega olja pa okoli 1,719 evra za liter.

Bencinska črpalka
Bencinska črpalka
FOTO: Bobo

Država je sicer ob še vedno visokih cenah naftnih derivatov Evropsko komisijo zaprosila tudi za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za šest mesecev po potrebi zniža pod minimalno raven, ki jo dovoljuje zakonodaja EU. V Evropski komisiji so v petek objavili, da so prošnji naklonjeni. Predlog mora zdaj potrditi še Svet EU, v katerem so predstavniki članic unije.

Če bo pritrdil predlogu komisije, bo lahko Slovenija za obdobje šestih mesecev od priglasitve trošarine za 95-oktanski bencin, ki je po večkratnem nižanju trenutno pri 0,41759 evra, znižala na 0,2195 evra za liter, trošarine za dizel pa s trenutne ravni 0,330 evra, kar je na minimalni dovoljeni ravni po evropski zakonodaji, na 0,225 evra.

Preberi še Evropska komisija podprla nižje trošarine na bencin in dizel

Kot so navedli v Bruslju, gre za ustrezen ciljno usmerjeni ukrep za hitro razbremenitev gospodinjstev in podjetij ter zmanjšanje energetskega šoka za celotno gospodarstvo. Mora pa biti narava ukrepa začasna, saj povzroča izpad javnofinančnih prihodkov ter lahko zaradi povečanega povpraševanja vodi v okrepljeno nesorazmerje med ponudbo in porabo.

Vlada je medtem že septembra tudi dodatno znižala trošarino za kurilno olje. Skladno s pred tem sprejeto novelo zakona o trošarinah se je zakonsko določen znesek trošarine za ekstra lahko kurilno olje namreč znižal s 157,5 evra na 42 evrov za 1000 litrov. Vlada pa je izkoristila zakonsko možnost in trošarino še dodatno znižala za 50 odstotkov, torej z 42 evrov na 21 evrov za 1000 litrov, kar je spodnja meja glede na evropsko direktivo.

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KOMENTARJI8

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
12. 10. 2026 13.42
Hvaležnost izražamo velikemu noriškemu kralju. 0,2 centa nižje cene . Pravi raj na zemlji.
Odgovori
0 0
4krogci
12. 10. 2026 13.35
Sepravi bo nova cena ista stari ceni na INInih samopostreznih BS?
Odgovori
+1
1 0
wsharky
12. 10. 2026 13.32
nagrada Janše za dva uspešna referenduma, kako bi cena padla šele, če bi janša zmagal zve 4 referendume
Odgovori
+0
2 2
4krogci
12. 10. 2026 13.36
Zdej slo za -0,2….v primeru zmage pa +4!
Odgovori
+0
1 1
bančnik
12. 10. 2026 13.28
Evo Janša vsak tedn niža cene💪
Odgovori
+3
3 0
4krogci
12. 10. 2026 13.37
Ce odmislemo kljucno podrobnost…da ob nastopu dvignu ceno za 50centov 🙈
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0 0
Robi333
12. 10. 2026 13.19
Kva zdej, a se ni slovenski zet zmenu z Vladotom?
Odgovori
+0
2 2
4krogci
12. 10. 2026 13.36
Zmenu za sebe, da bo drazje prodajal nam!
Odgovori
+1
1 0
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