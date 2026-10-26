S torkom nižje cene bencina in višje cene dizla

Nove cene bodo veljale od torka, 27. oktobra, do vključno 2. novembra.

Za liter NMB 95 bo ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest treba plačati 1,627 evra za liter (cena pred spremembo 1,702 evra za liter).

Liter dizla bo ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest v novem obdobju stal 1,935 evra za liter (cena pred spremembo 1,923 evra za liter).

Za liter kurilnega olja pa bo ob trošarini, ki je določena na 0,02100 evra za liter, v naslednjem obdobju treba plačati 1,558 evra za liter (cena pred spremembo 1,546 evra za liter).