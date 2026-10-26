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Gospodarstvo

S torkom nižje cene bencina in višje cene dizla

Ljubljana, 26. 10. 2026 13.19 pred 1 uro 2 min branja 46

Avtor:
M.S. STA
Gorivo

Ob polnoči se bodo spremenile cene pogonskih goriv. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 7,5 centa na 1,627 evra, liter dizelskega goriva pa se bo podražil za 1,2 centa na 1,935 evra.

Nove cene bodo veljale od torka, 27. oktobra, do vključno 2. novembra.

Za liter NMB 95 bo ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest treba plačati 1,627 evra za liter (cena pred spremembo 1,702 evra za liter).

Liter dizla bo ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest v novem obdobju stal 1,935 evra za liter (cena pred spremembo 1,923 evra za liter).

Za liter kurilnega olja pa bo ob trošarini, ki je določena na 0,02100 evra za liter, v naslednjem obdobju treba plačati 1,558 evra za liter (cena pred spremembo 1,546 evra za liter).

Prošnja Evropski komisiji

Vlada v že večkrat znižane trošarine ni posegala, je pa v modelski ceni upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent. Obenem za obe pogonski gorivi in kurilno olje začasno, do 15. decembra, velja oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevka za povečanje energetske učinkovitosti.

Brez tega bi bilo treba po ocenah ministrstva za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,826 evra, za liter dizla okoli 2,150 evra, za liter kurilnega olja pa okoli 1,773 evra.

Država je sicer ob še vedno visokih cenah naftnih derivatov Evropsko komisijo zaprosila tudi za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za šest mesecev po potrebi zniža pod minimalno raven, ki jo dovoljuje zakonodaja EU. V Evropski komisiji so prošnji naklonjeni, predlog mora potrditi še Svet EU.

Če bo pritrdil predlogu komisije, bo lahko Slovenija za obdobje šestih mesecev od obvestila trošarine za 95-oktanski bencin, ki je trenutno pri 0,41759 evra na liter, glede na minimalno dovoljeno raven znižala za največ 0,2195 evra na najmanj 0,1395 evra na liter, trošarine za dizel pa s trenutne ravni 0,330 evra na liter, kar je že na minimalni dovoljeni ravni po evropski zakonodaji, za največ 0,225 evra na najmanj 0,105 evra na liter.

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KOMENTARJI46

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Hihitalec
26. 10. 2026 14.54
Benz cnej, dizel pa gor skozz
Odgovori
+1
1 0
mario7
26. 10. 2026 14.43
Kje je pišček?
Odgovori
+0
1 1
Chrome
26. 10. 2026 14.38
V 5. letih sem odvisnost od avtomobila zmanjšal za približno 92% (1160km/mesec -100km/mesec), kriv je pa direktor vag grupe “avtomobili bodo samo še za premožne”, pa še kako prav je imel.
Odgovori
+1
2 1
apage
26. 10. 2026 14.57
Mogoče bo gorivo za premožne, avtov pa je in bo vedno kot dreka. Vsak, ki ima 200€ lahko kupi rabljen vozen avto.
Odgovori
0 0
Thor10
26. 10. 2026 14.36
Ta je dobra. Oprošceni za okoljsko dajatev zaradi onesnaženja 😅🤣🤣 Eni bi morali plačati, ker porabljajo res zastojn kisik.
Odgovori
0 0
Celikos
26. 10. 2026 14.32
nej en pove Južni, da hormuška deluje normalo
Odgovori
+2
3 1
suleol
26. 10. 2026 14.26
vazn da nas vučič zanima s tem se umikamo od tem ki se dejansko ticejo nas
Odgovori
+2
3 1
suleol
26. 10. 2026 14.25
pa je oblublaj janezek cene bojo sle dol holob je kriv ane dans pa?
Odgovori
+2
3 1
Kratki
26. 10. 2026 14.36
To pa vprašaj najprej Trumpa
Odgovori
+3
3 0
Ana Konda
26. 10. 2026 14.23
Napišite še koliko bo bencin v Srbiji, če so že vsi ostali članki srbski. Pa še srbsko vreme.
Odgovori
+4
4 0
bandit1
26. 10. 2026 14.59
Dražji kot pri nas. Pri njih se cene ne spreminjajo tedensko. Oni na 6 mesecev usekajo in po tem drži enako ceno. Sicer pa so vse rafinerije v lasti Rusov oz Gasproma.
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0 0
Potouceni kramoh
26. 10. 2026 14.11
Hvala monsinjor Janez za takšno znižanje.Ti si najboljši vladar sveta in vesolja.Ti si bog i batina.
Odgovori
+1
5 4
Puško v koruzo
26. 10. 2026 14.20
Princ teme.
Odgovori
+4
7 3
Male?ka
26. 10. 2026 14.20
🤣🤣🤣
Odgovori
+1
2 1
Kratki
26. 10. 2026 14.38
Kje pa je vaš senčni princ?
Odgovori
+2
2 0
Lux_43
26. 10. 2026 14.04
Kolega kupil mega mercedesa na štrom, kjer naredi okoli 400 km. A jaz kaj tukaj ne vidim? Čakam pol ure da napolnim, pa pazit moram kolk vozim, pa kaj imam pržgano, pa ne vem kaj. Ok, ne rečem pegleznov za po mestu, zakaj pa ne, R5, R4, Twingo itd.... Da greš pa mega žival od mercedesa na štrom kupit kao za v Dubrovnik? A?
Odgovori
+3
6 3
VelikoVedro
26. 10. 2026 14.08
Kupi bencinarja ali hibrida.
Odgovori
-1
1 2
brusilec
26. 10. 2026 14.12
pa ja no, če gre 2x na leto za na dopust.. kaj te stane če si vzameš tisto 1 pavzo na poti... je pa vsekakor dobrodošlo da lepo vsak večer filaš avto pred bajto.
Odgovori
+0
1 1
Lux_43
26. 10. 2026 14.32
Sem hotel sestavit mal Golfa, kupujem noveg anamreč, pa je 5000 evrov razlike med dizlom in bencinarjem. Itak s ene splača več, če ne delaš vsaj 30.000 km na leto...Zanima me Toyota Corolla Cross nekaj takega...al pa Austral.. Še sam ne vem, morm mal na testne..
Odgovori
+0
1 1
kakorkoliže
26. 10. 2026 14.03
Nafte je dovolj, le vojne motra nekdo plačat preko cen vseh energentov.
Odgovori
+8
9 1
Marjan2
26. 10. 2026 14.00
Brigate se za Srbijo, tukaj je pa stanje veliko slabše, prvo se pod svojim pragom pogleda, pa lep dan.
Odgovori
+1
6 5
Prelepa Soča
26. 10. 2026 14.04
Marjan2, kje vidiš slabo stanje, trpiš, nikomur ni NIČ hudega?
Odgovori
+3
5 2
Letnik 1964
26. 10. 2026 13.56
vsi ki se tule ,,vžigajo-mo,, brez veze, nič ne moremo dokler smo takole na pol, vladarji so od nekdaj govorili ,,deli in vladaj,,
Odgovori
+4
4 0
Uporabnik1859656
26. 10. 2026 13.55
Nazadnje sem tankal dizel po 1,242 €/liter... zdaj pa tankam elektriko, se mi zdi kar OK odločitev.
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-5
3 8
Ana Konda
26. 10. 2026 14.27
Boš pa tudi z vsakim tankanjem imel manjši domet. Jaz pa z 20 let starim dizlom še vedno naredim preko 1200km na tank.
Odgovori
+1
2 1
mario7
26. 10. 2026 14.38
Ev imajo predvsem tisti, kateri avta ne potrebujejo.
Odgovori
-1
0 1
Hahahhaha
26. 10. 2026 13.49
Pa vi ste ja zblojeni..trump pa kupuje od rusov pa prodaja evropi.
Odgovori
-1
4 5
lakala28
26. 10. 2026 13.47
Kje je logika, razen požrešnosti vlade in južen, da se kurilno olje oz. nafta za kmetijstvo draži bolj kot dizelsko gorivo. V obeh primerih gre za popolnoma enako gorivo. Čakam, da se grejo kmetje s svojimi traktorji za 100 do 200k osebno zahvalit vodji vlade prevarantov v Ljubljano. Včasih so to počeli za 1 cent, sedaj so tiho že za 0,5 EUR oz. 50 centov. Plešemo, juhuhu, kradovlada je tu!
Odgovori
-1
5 6
Slovenska pomlad
26. 10. 2026 13.46
Tako sem ponosen na SDS,ki nam omogoča rekordno visoke cene.
Odgovori
+3
9 6
Groucho Marx
26. 10. 2026 13.48
Bodi ponosen raje zato, ker menda diktira cene goriv celi Evropi. 🙈🙉
Odgovori
+4
6 2
Artechh
26. 10. 2026 13.45
kdor se vozi dizla v 2026 si je sam kriv, edini raglog za imet ga sedaj je vleka tezkih prikolic, vse ostalo je zelja, ... kr placujte
Odgovori
-10
2 12
Groucho Marx
26. 10. 2026 13.49
Upoštevaje nižjo porabo je nižji strošek vožnje še zmeraj na strani dizlov.
Odgovori
+5
8 3
Letnik 1964
26. 10. 2026 13.53
veš kaj so kar ,,poglihani,, visja nabavna cena, dražji servis, no gorivo pa je cena skor ista, en je ceneje en pa manj porabi...
Odgovori
+6
6 0
Lepdan123
26. 10. 2026 13.53
Uh sori, bomo šli na elektriko, ki je tok varčna, da boš čez par let kupil novo baterijo za 20k.
Odgovori
+7
8 1
Uporabnik1859656
26. 10. 2026 13.57
pa tudi višjo ceno dizel vozila :)
Odgovori
-2
0 2
Lux_43
26. 10. 2026 13.45
Inflacija se dviga, dizel morate držat nizek, ker je to pogon inflacije....A vam Pišek to nč ne pove na GZS? Kako je z elektriko za podjetja? Kaj? Nič ? Pod Golobom bi že mel kovčke naštimane za it v Švico malo manj d ane.
Odgovori
+0
2 2
Port__CN
26. 10. 2026 13.39
Desnule pocenijo bencin , Cez teden pa dvignejo ceno BENCINU IN NIZAJO- DISEL takol že lep čas pocenilo se seveda ni NIC .Mnenja so da Butalci tega ne opazijo ,kar desnule spridom potrjujejo v kom. In Nora tv ponavlja kao da kupujejo poceni
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-1
3 4
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