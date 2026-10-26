S torkom nižje cene bencina in višje cene dizla

Nove cene bodo veljale od torka, 27. oktobra, do vključno 2. novembra.
Za liter NMB 95 bo ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest treba plačati 1,627 evra za liter (cena pred spremembo 1,702 evra za liter).
Liter dizla bo ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter, na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest v novem obdobju stal 1,935 evra za liter (cena pred spremembo 1,923 evra za liter).
Za liter kurilnega olja pa bo ob trošarini, ki je določena na 0,02100 evra za liter, v naslednjem obdobju treba plačati 1,558 evra za liter (cena pred spremembo 1,546 evra za liter).
Prošnja Evropski komisiji
Vlada v že večkrat znižane trošarine ni posegala, je pa v modelski ceni upoštevana spremenjena metodologija, ki v nabavni ceni ne upošteva biokomponent. Obenem za obe pogonski gorivi in kurilno olje začasno, do 15. decembra, velja oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevka za povečanje energetske učinkovitosti.
Brez tega bi bilo treba po ocenah ministrstva za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,826 evra, za liter dizla okoli 2,150 evra, za liter kurilnega olja pa okoli 1,773 evra.
Država je sicer ob še vedno visokih cenah naftnih derivatov Evropsko komisijo zaprosila tudi za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za šest mesecev po potrebi zniža pod minimalno raven, ki jo dovoljuje zakonodaja EU. V Evropski komisiji so prošnji naklonjeni, predlog mora potrditi še Svet EU.
Če bo pritrdil predlogu komisije, bo lahko Slovenija za obdobje šestih mesecev od obvestila trošarine za 95-oktanski bencin, ki je trenutno pri 0,41759 evra na liter, glede na minimalno dovoljeno raven znižala za največ 0,2195 evra na najmanj 0,1395 evra na liter, trošarine za dizel pa s trenutne ravni 0,330 evra na liter, kar je že na minimalni dovoljeni ravni po evropski zakonodaji, za največ 0,225 evra na najmanj 0,105 evra na liter.
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