S torkom podražitev bencina, dizla in kurilnega olja

Za liter 95-oktanskega bencina bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,50177 evra/liter, na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,465 evra na liter (cena bencina pred spremembo je znašala 1,459 evra na liter).

Liter dizla bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,45022 evra/liter, v novem obdobju znašal 1,491 evra na liter (cena dizla pred spremembo je znašala 1,487 evra na liter).