Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Gospodarstvo

S torkom podražitev bencina, dizla in kurilnega olja

Ljubljana, 22. 09. 2025 14.40 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
16

Liter 95-oktanskega bencina se bo opolnoči podražil za 0,6 centa na 1,465 evra, liter dizla pa za 0,4 centa na 1,491 evra. Dražje bo tudi kurilno olje.

Za liter 95-oktanskega bencina bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,50177 evra/liter, na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,465 evra na liter (cena bencina pred spremembo je znašala 1,459 evra na liter).

Liter dizla bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,45022 evra/liter, v novem obdobju znašal 1,491 evra na liter (cena dizla pred spremembo je znašala 1,487 evra na liter).

Točenje goriva (slika je simbolična).
Točenje goriva (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Za liter kurilnega olja bo medtem potrebno odšteti 1,091 evra (pred spremembo 1,085 evra na liter). 

Cene omenjenih naftnih derivatov se izračunajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar – evro. 

cene goriva bencin dizel
Naslednji članek

Nov obvezni prispevek izraziteje znižal neto plačo za julij

KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
22. 09. 2025 15.34
+1
Samo napoved, da bo EU prenehala uvažati rusko nafto nam je takoj dvignila cene. Kaj šele bo, če nora Von der Lajna uresniči napoved
ODGOVORI
1 0
jozefStefan
22. 09. 2025 15.24
+4
1. četrtletje 2021 je bila povprečna cena dizelskega goriva v Sloveniji 1,141 EUR/liter , pri enaki oz. podobni ceni surove nafte na trgu!
ODGOVORI
4 0
bodi
22. 09. 2025 15.25
+1
pa ni bila golobova vlada zato pa je bila taka cena ali pa že sedaj zbirajo za bozicnico
ODGOVORI
1 0
jozefStefan
22. 09. 2025 15.31
-1
mah vsi so isti.
ODGOVORI
0 1
jernam
22. 09. 2025 15.19
+6
Že nabirajo za božičnico, na jugu bi rekli "Sve če narod da pozlati"
ODGOVORI
7 1
Mean Cat
22. 09. 2025 15.07
+7
Kolk je sod nafte na svetovnem trgu?
ODGOVORI
7 0
assassin911
22. 09. 2025 15.12
+1
158,9873 litrov oziroma 42 ameriških galon
ODGOVORI
1 0
jernam
22. 09. 2025 15.20
+4
Pada, ampak Svobodnjaki rabijo za Boštjančičevo "načrovano" miljardo luknje in božičnico.
ODGOVORI
4 0
Trump
22. 09. 2025 15.06
+1
Plešemo
ODGOVORI
3 2
G. Papež
22. 09. 2025 15.08
-1
Si bil na poroki med izbranci, ki plešejo?😉
ODGOVORI
1 2
prsh
22. 09. 2025 15.04
+9
Hvala Golube. Tebe Južna imam pa počasi dovolj. Nenasitni pohlepnež. Še nimaš dovolj ??? 300 mio imaš. Sramota !!! Zdej pa dost tega.
ODGOVORI
9 0
Groucho Marx
22. 09. 2025 15.03
+7
Pernati je hujskal narod proti Petrolu. Pravi požrešnež pa je v resnici država, ki si vzame 8x več od Petrola.
ODGOVORI
9 2
pager
22. 09. 2025 15.02
+3
bo kar držalo , kaj so napisali komentatorji pod menoj, pri nas je pa šla cena malo dol, trenutno je 1,19€ in dizel in 95 oktanc
ODGOVORI
3 0
bb5a
22. 09. 2025 14.55
+7
A to je balans za božičnice?
ODGOVORI
7 0
Uporabnik1830457
22. 09. 2025 14.54
+6
Svoboda!!!
ODGOVORI
7 1
realist9000
22. 09. 2025 14.51
+18
tako se nabira za božičnico v javnem sektorju
ODGOVORI
19 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256