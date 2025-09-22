S torkom podražitev bencina, dizla in kurilnega olja

Za liter 95-oktanskega bencina bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,50177 evra/liter, na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,465 evra na liter (cena bencina pred spremembo je znašala 1,459 evra na liter).
Liter dizla bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,45022 evra/liter, v novem obdobju znašal 1,491 evra na liter (cena dizla pred spremembo je znašala 1,487 evra na liter).
Za liter kurilnega olja bo medtem potrebno odšteti 1,091 evra (pred spremembo 1,085 evra na liter).
Cene omenjenih naftnih derivatov se izračunajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar – evro.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.