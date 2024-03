Salonit Anhovo je po novem Alpacem Cement

Skupina Alpacem, ki poleg Slovenije deluje tudi v Avstriji in Italiji, združuje strokovnjake za cement, beton in kamene agregate na območju Alpe-Jadran.

Cementarna v Anhovem je s preimenovanjem dobila četrto ime po Cementi Isonzo (1921), Kombinat 15. september (1950) in Salonit Anhovo (1967), so danes sporočili iz družbe.

Skupini Alpacem se poleg cementarne z enotno blagovno znamko v kratkem pridružujejo tudi podjetja Alpacem Beton (nekdanja Rokava), Alpacem Kamnolomi (nekdanje podjetje Salonit Anhovo Kamnolomi) in Alpacem Inde (nekdanji Inde Salonit Anhovo).

"Z vpisom novih imen podjetij v poslovni register zaključujemo proces povezovanja podjetij iz treh držav, ki delujejo na področju proizvodnje gradbenih materialov, pod enotno mednarodno blagovno znamko Alpacem," so zapisali.

Spremembo imena so že julija lani potrdili delničarji podjetja, ko so soglašali, da se bo družba po novem imenovala Alpacem Cement Slovenija. Beseda Slovenija bo v firmi dodana, če bodo za to izpolnjeni vsi zakonski pogoji, so takrat sporočili preko spletnih straneh Ajpesa.

Poleg družbe Wietersdorfer Alpacem je lastnica Salonita še italijanska družba Buzzi Unicem s 25-odstotnim lastniškim deležem. Preostalih 0,48 odstotka delnic imajo v lasti mali delničarji.