Salonit Anhovo ne bo predeloval viškov materiala pri gradnji drugega tira

Naročnik je javno naročilo oddajal po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v katerem je k sodelovanju povabil zgolj vlagatelja, so danes sporočili z DKOM. Ponudbo te družbe je 2TDK v nadaljevanju postopka zaradi razlogov na svoji strani zavrnil in postopek zaključil brez oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija (DKOM) je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Zagotovitev ustreznega odlagalnega prostora in predelava viškov materiala drugega tira železniške proge Divača – Koper" naročnika 2TDK zavrnila zahtevek za revizijo vlagatelja Salonit Anhovo.

DKOM vlagateljevim navedbam ni sledila, pravijo. Iz petega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju namreč izhaja, da lahko naročnik na vseh stopnjah postopka kadar koli po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe in postopek zaključi brez oddaje javnega naročila. Poleg tega okoliščina, da je naročnik vlagateljevo ponudbo zavrnil, ker želi javno naročilo oddati v enem od postopkov z objavo obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, s katerim bo zagotovil večjo mero transparentnosti, preveril obstoj konkurence na trgu in skušal pridobiti ponudbe več ponudnikov, s tem pa tudi nižjo ponudbeno ceno, ne predstavlja kršitve določb tega zakona.

Konkurenčnost ponudb je temeljni interes naročnika in hkrati smisel javnega naročanja, ki omogoča uresničevanje načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, v skladu s katerim mora naročnik z izvedbo javnega naročila zagotoviti, da je poraba sredstev zanj kar najbolj gospodarna in učinkovita.

Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo drugih kršitev naročnika ni zatrjeval, je DKOM vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnila kot neutemeljen.

Glavna dela pri projektu drugi tir Divača–Koper so uradno stekla stekla v začetku maja. Dela bo v celoti izvedel Kolektor CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin. Vrednost projekta drugi tir, za katerega so se prve priprave začele že pred skoraj 25 leti, je v noveliranem investicijskem programu ocenjena na slabo milijardo evrov.