Samo Fakin: Sredstva za dvig plač so zagotovljena

Sredstva za dvig plač so zagotovljena in jih bodo izvajalci zdravstvenih storitev tudi dobili, je danes zagotovil minister za zdravje Samo Fakin.

20 milijonov evrov bo tudi letos šlo za širitev programov in s tem skrajševanje čakalnih vrst, preostalih 64 milijonov pa bodo porabili za nova zdravila in njihovo večjo porabo ter bolniške, sploh dolgotrajne, saj jih je vedno več.

Zdravstvo bo tako spet še kako občutilo zadnji sindikalni dogovor z vlado. A na srečo naj bi imela zdravstvena blagajna letos kar za 172 milijonov evrov višje prihodke in bo dvige torej lahko pokrila.

Kot je danes napovedal Fakin, bo splošni dogovor na vladi do konca januarja, pogodbe pa se bodo sklepale februarja.

Seveda pa mora vse to in pa splošen dogovor o zdravstvu, ki ga partnerji v tem trenutku še usklajujejo, najprej potrditi vlada, šele nato bodo bolnišnice in zdravstveni domovi dobili dodaten denar, tudi za nazaj. Dokler pa ga ne, bi imeli nekateri med njimi dejansko lahko manjše likvidnostne težave, sploh ob izplačilu prvih višjih plač začetek februarja.

Kaj o dogovoru pravi minister?

