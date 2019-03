Samooskrba z elektriko 'pomeni čistejšo energijo in razbremenitev mreže'

Na podlagi nove uredbe bodo pravico do samooskrbe imele tudi skupnosti odjemalcev in ne samo enostanovanjske oziroma večstanovanjske hiše ali poslovne stavbe.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pravi, da je glavna prednost samooskrbe v kompenzaciji oddane in prevzete električne energije iz omrežja, pri čemer odjemalec plača le razliko.

Uredba se nanaša na tri vrste samooskrbe. Prva je individualna oziroma na individualnih objektih, ki je mogoča že danes. Novi sta možnosti samooskrbe večstanovanjskih stavb in medsebojno povezanih odjemalcev, katerih merilna mesta niso vezana na notranjo instalacijo. To so na primer posamezna naselja.

Samooskrba po novem ne bo več vezana na lastnika naprave, temveč bo dovoljena tudi najemnikom. Še ena po besedah Bratuškove velika novost pa je odplačna prodaja ustvarjenih viškov elektrike, ki je danes neodplačna oziroma proizvajalec za elektriko ne prejme plačila.

"Seveda pa cilj ostaja samooskrba. Ne gre za gospodarsko dejavnost, temveč proizvajanje električne energije za lastne potrebe," je poudarila ministrica in pojasnila, da bo zato velikost naprav za samooskrbo omejena.

Cilj vlade je povečati število gospodinjstev, ki elektriko dobivajo samooskrbno. "To pomeni čistejšo energijo in razbremenitev naše mreže," je dejala Bratuškova in dodala, da bodo ljudje tako lahko tudi pocenili električno energijo in si znižali strošek na položnici.