Samozaposleni in mikropodjetja v Nemčiji vse bolj zaskrbljeni

"Upočasnitev gospodarske rasti povzroča posebne težave samozaposlenim in mikropodjetjem," je komentiral vodja raziskav pri inštitutu Ifo Klaus Wohlrabe. "Eksistenčne skrbi so se opazno povečale," je dodal.

Tudi v tokratni raziskavi se je zmanjšalo število samozaposlenih in mikropodjetij, ki so zadovoljni s tekočim poslovanjem. Prav tako so se opazno poslabšala pričakovanja za prihodnje mesece. To je v nasprotju z vzdušjem v celotnem nemškem gospodarstvu, kjer se je indeks pričakovanj nekoliko zvišal. Zaskrbljenost sega v vse panoge, še posebej pa so obeti za najmanjše poslovne subjekte slabi v trgovini na drobno ter gradbeništvu.

Ifo izračunava indeks poslovne klime za samozaposlene in najmanjša podjetja z manj kot devet zaposlenimi od avgusta lani. Tako kot v indeksu za celotno gospodarstvo zajema vse panoge, vendar pa daje poudarek storitvenemu sektorju. Oktobra je kazalnik padel na -25,0 točke, potem ko je bil septembra pri -20,9 točke.