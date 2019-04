Samsung poslal na trg prvi pametni telefon s podporo za 5G

"Za zdaj še nimamo nobenih napovedi, kako se bo telefon prodajal," je po poročanju tiskovne agencije dpa povedala Samsungova tiskovna predstavnica. Še ta mesec namerava svoj prvi telefon s podporo za 5G predstaviti tudi Samsungov domači tekmec LG.

Naročila so danes uradno začeli sprejemati trije južnokorejski mobilni operaterji SK Telecom, Korea Telecom in LG Uplus, potem ko so v sredo zvečer nekaj pred napovedanim rokom pohiteli z vzpostavitvijo svojih omrežij 5G. Zbali so se namreč, da jih bo prehitel ameriški Verizon.

Verizon je v sredo sporočil, da je nekaj tednov pred napovedjo prav tako vzpostavil svoje storitve v omrežju 5G, vendar pa za zdaj le v določenih predelih Chicaga in Minneapolisa.

Omrežja 5G operaterjev v Južni Koreji bodo zaenkrat lahko uporabljali le izbrani uporabniki. Po podatkih podjetij je namreč na voljo na območjih z velikim obsegom prenosa podatkov, med njimi v 85 mestih, na univerzah, železniških postajah, hitrem vlaku KTX ter športnih stadionih. S pametnim telefonom Galaxy S10 5G bodo lahko uporabniki po podatkih Samsunga dosegali hitrosti prenosa podatkov, ki so 20-krat višje kot v obstoječem omrežju 4G.