Sandi Češko: Želel bi si drugačnega razpleta

Bodo kupci propadlega Studia Moderna v lasti Sandija Češka ostali brez že plačanih izdelkov? Po napovedi, da bo kupljeno blago dobavilo podjetje v lasti Češkove svakinje, se zdaj zapleta. Zakonodaja varuje osebne podatke kupcev, zato bi se morali ti – če želijo izdelke prejeti – javiti sami, pojasnjuje nekdaj najbogatejši Slovenec. Češko tudi zagotavlja, da so v podjetju poskrbeli za večino zaposlenih in jim že priskrbeli nove službe.

Po nekaterih ocenah za več 10 milijonov evrov. Točnega zneska pa, po besedah stečajne upraviteljice, za zdaj ni mogoče napovedati. "Se pa pričakuje večje število prijavljenih terjatev, tako z naslova terjatev delavcev kot tudi potrošnikov. Pozivam vse upnike, da res do roka prijavijo terjatve, na ta način imajo vsaj možnost, da pridejo do poplačila. Kakšno bo dejansko, pa je v tem trenutku preuranjeno," pravi stečajna upraviteljica Špela Turk.

Češko odgovarja, da so kljub potopu Studia Moderne za večino zaposlenih na koncu poskrbeli. "Novo podjetje je ponudilo delovno mesto 122 zaposlenim. Kitajski vlagatelj, ki je nagovoril kompleten tim, je dejal, da ostanejo v njegovem novem podjetju." Na vprašanje, ali je tudi on del tega tima, pa Češko odgovarja: "Zaenkrat sem del tega tima in verjetno bom še nekaj časa ostal."

Bo tako Češko tudi v prihodnje posredno vlekel niti in posloval prek tuje družbe? Kitajci naj bi namreč kmalu prevzeli podjetje Valnadin v lasti Češkove svakinje. Družbo, ki se je pred dnevi zavezala, da bo kupcem dobavila že plačane izdelke, ki jih niso prejeli. A tudi tu se, priznava Češko, zapleta. "Problem je absurden v tem, da zakon ščiti potrošnika na ta način in tako globoko, da novo podjetje, ki je pripravljeno prevzeti to breme oziroma to odgovornost, nima dovoljenja in zakonsko ne more direktno kontaktirati kupcev, ki so oškodovani," pojasnjuje Češko.

Zato pozivajo tiste, ki niso prejeli kupljenega blaga, naj sledijo navodilom na spletu in vložijo zahtevke. Novo podjetje pa jim bo, tako zagotavlja, dobavilo enake ali podobne izdelke.