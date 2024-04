Sandoz začenja gradnjo razvojnega centra v Ljubljani

V novem razvojnem centru Sandoza, ki je vodilni svetovni proizvajalec generičnih in podobnih bioloških zdravil, bo potekal celovit razvoj podobnih bioloških zdravil, od razvoja učinkovin do končnih izdelkov za podobna biološka zdravila.

Kot je dodal, bosta nova obrata v Sloveniji zdravstvenim sistemom in bolnikom omogočila večjo dostopnost do podobnih bioloških zdravil. "Slovenija bo z naložbama utrdila svoj položaj med vodilnimi državami v Evropi na področju farmacije in biotehnologije," je dodal.

Lendavski proizvodni center v vrednosti 400 milijonov dolarjev bo ponudil 330 novih zaposlitev, o ljubljanskem razvojnem centru, katerega gradnja se je simbolično začela danes, pa je Ljoljo dejal, da gre za vrhunsko vozlišče za tehnični razvoj. Vrednost naložbe je 90 milijonov dolarjev, v šestih etažah bo skupaj več kot 9500 kvadratnih metrov površin, zaposlili bodo približno 200 strokovnjakov. "Od teh smo jih 83 že zaposlili," je dejal.

Novi razvojni center v Ljubljani bo okrepil Sandozovo globalno razvojno mrežo in tesno sodeloval tudi z razvojnim centrom za podobna biološka zdravila v Holzkirchnu v Nemčiji in ostalimi partnerji, je še povedal Ljoljo.

Predsednik Sandozovega upravnega odbora Gilbert Ghostine je spomnil, da se ime Sandoz vse od njegove ustanovitve pred skoraj 400 leti povezuje z razvojem številnih pionirskih zdravil. Center v Ljubljani bo predstavljal osrednjo Sandozovo lokacijo za celovit razvoj podobnih bioloških zdravil.

Investicijo so med drugimi pozdravili predsednik uprave Sandoza Richard Saynor, evropski komisar za notranji trg Thierry Breton in predsednik vlade Robert Golob. Slednji je dejal, da si bo vlada še naprej prizadevala za tri stvari, to je povečanje sredstev za raziskave in razvoj, stabilno poslovno okolje ter privabljanje talentov. "V bitki za talente, predvsem mlajše, bomo morali tudi kot država narediti več, predvsem na področju davčnega okolja," je povedal.

Sandoz se je novembra lani ločil od Novartisa, ki je leta 2002 kupil Lek. Dotedanje Lekove dejavnosti, povezane z razvojem in proizvodnjo inovativnih zdravil, so bile prenesene na novoustanovljeno slovensko družbo Novartis, Lek pa s skupaj s hčerinsko družbo Sandoz pokriva generična ter podobna biološka zdravila.