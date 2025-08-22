Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Gospodarstvo

Sandozu 100 milijonov evrov Lekovega bilančnega dobička

Ljubljana, 22. 08. 2025 10.40 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Švicarski farmacevtski velikan Sandoz je na četrtkovi skupščini ljubljanskega Leka odločil, da se lastniku od bilančnega dobička, ki je ob koncu 2024 znašal skoraj 460 milijonov evrov, izplača 100 milijonov evrov dividend. Preostanek bilančnega dobička ostaja nerazporejen, je razvidno iz zapisnika skupščine na spletnih straneh Ajpesa.

Lek
Lek FOTO: Shutterstock

Skupščina je podelila tudi razrešnico upravnemu odboru in nadzornemu svetu za lansko poslovno leto. Lek je sicer septembra lani prešel na enotirni sistem upravljanja, vodenje družbe v funkciji glavnega izvršnega direktorja pa je prevzel Gregor Makuc. V upravnem odboru od septembra lani sedijo še Andreja Bucik Primožič, Gregor Hutar in Marko Hauptman.

Dotedanji prvi mož Leka Robert Ljoljo je medtem po novem generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Za revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 je skupščina v četrtek izbrala podjetje KPMG Slovenija.

Lek, ki sodi pod okrilje Sandoza, je sicer sredi velikega investicijskega cikla. Tako vlaga v novi center za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil v Lendavi in izvaja naložbo v novi razvojni center za podobna biološka zdravila v Ljubljani, nedavno pa so v podjetju in njegovemu lastniku položili še temeljni kamen za obrat za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil na Brniku. Skupaj naj bi vrednost naložb v Sloveniji do 2029 presegla milijardo evrov.

Lek Sandoz dividende poslovni dobiček investicije
Naslednji članek

V hoški Magni ukinili še 30 delovnih mest

SORODNI ČLANKI

Na Brniku pričetek gradnje 400-milijonske Lekove tovarne

Lek začel z gradnjo Evropskega visokotehnološkega laboratorija v Lendavi

V Leku do konca prihodnjega leta 500 novih delovnih mest

Bruselj odobril 52-milijonsko državno podporo Lekovi naložbi v Lendavi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zaba67
22. 08. 2025 11.05
zakaj potem država namenja ogromna sredstva za novo tovarno + kaj je s tovarno na Prevaljah...
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110