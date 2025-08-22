Sandozu 100 milijonov evrov Lekovega bilančnega dobička

Skupščina je podelila tudi razrešnico upravnemu odboru in nadzornemu svetu za lansko poslovno leto. Lek je sicer septembra lani prešel na enotirni sistem upravljanja, vodenje družbe v funkciji glavnega izvršnega direktorja pa je prevzel Gregor Makuc. V upravnem odboru od septembra lani sedijo še Andreja Bucik Primožič, Gregor Hutar in Marko Hauptman.

Dotedanji prvi mož Leka Robert Ljoljo je medtem po novem generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Za revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 je skupščina v četrtek izbrala podjetje KPMG Slovenija.

Lek, ki sodi pod okrilje Sandoza, je sicer sredi velikega investicijskega cikla. Tako vlaga v novi center za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil v Lendavi in izvaja naložbo v novi razvojni center za podobna biološka zdravila v Ljubljani, nedavno pa so v podjetju in njegovemu lastniku položili še temeljni kamen za obrat za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil na Brniku. Skupaj naj bi vrednost naložb v Sloveniji do 2029 presegla milijardo evrov.