Sava in Gorenjska banka prodali delnice Istrabenza

Istrabenz je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočil, da je danes prejel obvestilo Save in Gorenjske banke, da sta v torek prodali 845.153 oz. 426.610 delnic podjetja oz. svoja celotna lastniška deleža v portoroški holdinški družbi. Sava je imela kot največji lastnik v lasti 16,32 odstotka delnic, Gorenjska banka pa 8,24 odstotka. Kupca deležev Istrabenz ni razkril.

Največji lastniki Istrabenza so bili sicer ob polletju poleg Save še Hoteli Cavtat prek fiduciarnega računa s 15,88-odstotnim, NFD Holding v stečaju s 13,99-odstotnim in Intus Invest z 12,94-odstotnim deležem.

Do izstopanja lastnikov skoraj četrtinskega lastniškega deleža podjetja prihaja pred skupščino, sklicano za naslednji torek, na kateri bodo delničarji Istrabenza odločali o predlogu, da družba tudi preostalo premoženje prenese na edinega upnika, Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), in da gre v likvidacijo.

Med preostalim premoženjem je po prenosu Istrabenza Turizma na DUTB relevanten sicer le še polovični delež družbe Adriafin, ki je nekaj manj kot 78-odstotna lastnica družbe Vinakoper.

Do odsvojitve delnic Istrabenz Turizma je sicer prišlo po tistem, ko je vlada sredi februarja najprej kot skupščina t. i. slabe banke odločila, da ustavi prodajo delnic turistične družbe, s katerimi so bile zavarovane terjatve DUTB do holdinga Istrabenz. Razlog za to je bila očitana kršitev sporazuma o finančnem prestrukturiranju Istrabenza in pogodbe o prestrukturiranju dolgov.

DUTB je nato kot največji upnik odpoklicala vse finančne terjatve do Istrabenza in unovčila zavarovanja oz. izvršila zastavno pravico s prenosom delnic Istrabenz Turizma ter jih v prvem koraku predvidene, a še ne izpeljane ustanovitve državnega turističnega holdinga prenesla na posebno namensko družbo.