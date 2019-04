SCAC: Dogovor z Adrio odpovedali zaradi slabega finančnega stanja

Iz Adrie so v torek sporočili, da slovenski letalski prevoznik svoje flote ne bo razširil s Suhojevimi letali SSJ100. Pismo o nameri iz novembra lani je predvidevalo dolgoročni najem 15 tovrstnih letal, vendar se družbi menda nista uspeli dogovoriti o pogodbenih določilih.

Na drugi stani pa je dobavitelj - rusko podjetje Sukhoi Civil Aircraft Company (SCAC) - danes zapisal, da se je iz posla umaknil zaradi Adriinih financ. "Organizacije, ki so bile vključene v financiranje transakcije, so preverile poslovanje Adrie Airways v letu 2018 in svetovale SCAC, naj opusti posel ter se s tem izogne izgubam. Priporočilo smo upoštevali in zaključili delo na pogodbi," so sporočili.