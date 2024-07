Scholz v Srbijo po litij, ki ga domačini ne dajo

Scholz se bo v petek srečal s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in podpredsednikom Evropske komisije Marošem Šefčovićem.

Na srečanju naj bi Srbija in Evropska komisija podpisali izjavo o nameri o strateškem partnerstvu. V tem okviru naj bi trajnostno pridobivali surovine in razvili instrumente financiranja. Poleg tega bo podpisano pismo o nameri med srbsko vlado in več evropskimi in srbskimi podjetji. Po poročanju iz nemških vladnih krogov so to britansko-avstralski rudarski velikan Rio Tinto, evropska avtomobilska skupina Stellantis, pa tudi Mercedes in nemška razvojna banka KfW.

Tiskovni predstavnik nemške vlade je dejal, da gre za trajnostno rudarjenje litija v Srbiji. "Na splošno gre za nadaljnji razvoj evropske agende o surovinah in diverzifikacijo virov surovin. Izjava o nameri vključuje zavezanost visokim okoljskim in trajnostnim standardom."

Evropska industrija že leta išče dobavitelje litija po vsem svetu in tekmuje s Kitajsko, ki je zdaj vodilna na področju električnih avtomobilov. Kitajska podjetja so prevzela nadzor nad rudniki in predelavo litija v številnih državah. Zanimal naj bi jih tudi srbski litij - podobno kot Ruse.

Srbska vlada je šele v torek odprla pot za največji evropski rudnik litija v dolini Jadar. To se je zgodilo po letih protestov domačinov, okoljevarstvenikov in aktivistov, ki projektu nasprotujejo, ker se bojijo, da bo podtalnica onesnažena z arzenom, ki ga najdemo v rudi, ki vsebuje litij.