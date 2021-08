SD bo zahtevala razpravo o dogajanju v Pošti Slovenije v DZ

Andreju Rihterju se mandat izteče 5., Vinku Filipiču pa 15. septembra. Hkrati so včeraj v družbi prejeli odstopni izjavi predsednika nadzornega sveta Francija Miheliča in člana nadzornega sveta Aleša Buležana , o čemer smo poročali.

"V opoziciji ocenjujemo, da gre pri tem, kar se dogaja s Pošto Slovenije, za ponavljanje modela SDS in vlade Janeza Janše," je danes dejal Milan Cvikl . Spomnil je, da se je leta 2008 Pošta Slovenije zapletla v škandal z brezplačniki, ki jih je delila praktično zastonj. Hkrati je bila v času Janševe vlade izčrpana Intereuropa, danes pa obe družbi tvorita enega največjih poslovnih sistemov in vlada uporablja vse vzvode za izčrpavanje, je dodal.

Napovedal je, da bodo predlagali sklic seje komisije za nadzor javnih financ in zahtevali pojasnila. "V Sloveniji je problem, da bi običajni organi pregona in preiskav morali to začeti preiskovati že po uradni dolžnosti. Ker se to ne dogaja, je najmanj, kar mora narediti opozicija, da začne postavljati vprašanja v DZ," je dodal.