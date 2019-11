SDH bo zahteval sklic skupščine Petrola

Podrobnejših pojasnil o razlogih in vzrokih, ki so nadzorni svet vodili k sprejetju odločitve za sklenitev sporazuma za predčasno prenehanje mandatov uprave, nadzorni svet ni mogel podati , saj naj bi nadzorni svet prejel zgolj soglasje o razkritju sporazumov, pri čemer pa nekdanji člani uprave niso podali soglasja o hkratnemu razkritju okoliščin, v katerih so bili sporazumi podpisani.

Nadzorni svet je ocenil, da zgolj z razkritjem besedila sporazumov, brez hkratne pojasnitve dogajanja na sami seji nadzornega sveta in okoliščin, ki so pripeljale do podpisa sporazumov, zainteresirana javnost ne bi dobila jasne slike o razlogih za njegovo ravnanje. Iz dodatnega pojasnila tudi izhaja, da je bila odločitev za predčasno prenehanje mandatov potrebna zaradi varovanja interesov družbe in skladna z določili Zakona o gospodarskih družbah.

V SDH ocenjujejo, da javno objavljeno dodatno pojasnilo o prenehanju mandata članov uprave Petrola, za delničarje družbe ne razkriva dovolj podatkov o okoliščinah predčasnega prenehanja mandatov predsednika in članov uprave. Napovedali so, da bodo do konca tedna zahtevali sklic skupščine družbe Petrol, na kateri bi se delničarji seznanili s podrobnejšo informacijo glede predmetne zadeve.