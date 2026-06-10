SDH delno učinkovit pri postopkih za imenovanje nadzornikov, a jih je že izboljšal

Računsko sodišče je učinkovitost poslovanja Slovenskega državnega holdinga (SDH) revidiralo v delu, ki se nanaša na kandidacijske postopke za imenovanje nadzornikov, in sicer v obdobju od 1. januarja 2020 do 31. avgusta 2024. V tem času so se na čelu SDH zvrstili štirje predsedniki uprav - Gabrijel Škof, Igor Kržan, Janez Žlak in Žiga Debeljak. Kot so sporočili z računskega sodišča, je SDH kandidacijski postopek v obdobju, na katero se nanaša revizija, nadgradil in dopolnil ter delno digitaliziral na portalu kadrovske komisije. Kljub temu v praksi SDH ni v celoti vzpostavil sledljivosti in dokumentiranja postopkov za pridobivanje potencialnih kandidatov ter ustreznih evidenc.

Slovenski državni holding FOTO: Damjan Žibert

SDH, kot je med drugim navedlo računsko sodišče, ni beležil, po kateri naborni poti je potencialni kandidat za člana organa nadzora prišel v postopek. SDH tudi ni izvajal ocenjevanja in odločanja o kandidatih za člane nadzornih svetov na pregleden in sledljiv način. Ni imel vzpostavljene sledljivosti nabora kandidatov za nominacijski postopek, saj ni bilo jasno oz. dokumentirano, kako je uprava SDH ali kadrovska komisija opravila izbor kandidatov iz evidence akreditiranih kandidatov za točno določen nadzorni svet. Kadrovska komisija je po ugotovitvah računskega sodišča v obravnavanem obdobju opustila pomembno vlogo predlaganja kandidatov, ki so v evidenci akreditiranih kandidatov z namenom, da bi si konkurirali glede na svoja strokovna znanja in izkušnje na posameznem področju. To pomeni, da so bili v nominacijski postopek uvrščeni le kandidati, ki jih je iz evidence po nezabeleženih kriterijih izbrala uprava SDH. V naročilih postopka postavljen časovni rok, v katerem bi morala kadrovska komisija oceniti primernost kandidata, je bil v večjem številu primerov krajši od minimalnega roka, predpisanega z notranjim aktom. Med drugim komisija primerno ocenjenih kandidatov tudi ni razvrščala glede na njihovo primernost. SDH je ob tem za člane nadzornih svetov imenoval tudi zaposlene na SDH.

Slovenski državni holding FOTO: Damjan Žibert