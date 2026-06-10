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Gospodarstvo

SDH delno učinkovit pri postopkih za imenovanje nadzornikov, a jih je že izboljšal

Ljubljana, 10. 06. 2026 14.34 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Slovenski državni holding

Računsko sodišče je ugotovilo, da je bil SDH v kandidacijskih postopkih za imenovanje članov nadzornih svetov družb v upravljanju med 2020 in 2024 delno učinkovit. SDH je neskladnosti in nesmotrnosti odpravil že med izvajanjem revizije, a je računsko sodišče vseeno podalo več priporočil. SDH jih je uvedel in izboljšal kandidacijske postopke.

Računsko sodišče je učinkovitost poslovanja Slovenskega državnega holdinga (SDH) revidiralo v delu, ki se nanaša na kandidacijske postopke za imenovanje nadzornikov, in sicer v obdobju od 1. januarja 2020 do 31. avgusta 2024. V tem času so se na čelu SDH zvrstili štirje predsedniki uprav - Gabrijel Škof, Igor Kržan, Janez Žlak in Žiga Debeljak.

Kot so sporočili z računskega sodišča, je SDH kandidacijski postopek v obdobju, na katero se nanaša revizija, nadgradil in dopolnil ter delno digitaliziral na portalu kadrovske komisije. Kljub temu v praksi SDH ni v celoti vzpostavil sledljivosti in dokumentiranja postopkov za pridobivanje potencialnih kandidatov ter ustreznih evidenc.

Slovenski državni holding
Slovenski državni holding
FOTO: Damjan Žibert

SDH, kot je med drugim navedlo računsko sodišče, ni beležil, po kateri naborni poti je potencialni kandidat za člana organa nadzora prišel v postopek. SDH tudi ni izvajal ocenjevanja in odločanja o kandidatih za člane nadzornih svetov na pregleden in sledljiv način. Ni imel vzpostavljene sledljivosti nabora kandidatov za nominacijski postopek, saj ni bilo jasno oz. dokumentirano, kako je uprava SDH ali kadrovska komisija opravila izbor kandidatov iz evidence akreditiranih kandidatov za točno določen nadzorni svet.

Kadrovska komisija je po ugotovitvah računskega sodišča v obravnavanem obdobju opustila pomembno vlogo predlaganja kandidatov, ki so v evidenci akreditiranih kandidatov z namenom, da bi si konkurirali glede na svoja strokovna znanja in izkušnje na posameznem področju. To pomeni, da so bili v nominacijski postopek uvrščeni le kandidati, ki jih je iz evidence po nezabeleženih kriterijih izbrala uprava SDH.

V naročilih postopka postavljen časovni rok, v katerem bi morala kadrovska komisija oceniti primernost kandidata, je bil v večjem številu primerov krajši od minimalnega roka, predpisanega z notranjim aktom. Med drugim komisija primerno ocenjenih kandidatov tudi ni razvrščala glede na njihovo primernost. SDH je ob tem za člane nadzornih svetov imenoval tudi zaposlene na SDH.

Slovenski državni holding
Slovenski državni holding
FOTO: Damjan Žibert

SDH je z novelo zakona o SDH, ki je začela veljati novembra 2022, dobil obveznost preverjanja izpolnjevanja pogojev že imenovanih članov organov nadzora. Kljub sprejetju notranjega akta z njim ni vzpostavil celovitega, preglednega in sledljivega postopka, je še ugotovilo računsko sodišče.

SDH je ugotovljene neskladnosti in nesmotrnosti z več sprejetimi ukrepi odpravil med izvajanjem revizije, kljub temu pa je računsko sodišče podalo več priporočil. Kot so danes pojasnili v upravljalcu državnega premoženja, je revizija kljub kljub številnim izboljšavam kadrovskih postopkov, ki so jih izvedli med leti 2020 in 2024, pokazala smiselnost nekaterih dodatnih izboljšav z namenom povečanja učinkovitosti kadrovskih postopkov.

Kot so spomnili v SDH, so od leta 2023 do 2025 izvedli vnaprejšnjo akreditacijo kandidatov v dva akreditacijska razreda (za običajne in zahtevne sisteme nadzora), temeljito prenovil postopke za presojo primernosti kandidatov za člane nadzornih svetov in določil minimalne standarde za izpolnjevanje dodatnih pogojev na področju izobrazbe, izkušenj korporativnega upravljanja, strokovnih kompetenc in osebne integritete ter uvedel dodatni preizkus za preverjanje in osvežitev znanja kandidatov s področja korporativnega upravljanja.

"Vse izvedene izboljšave ter implementirana priporočila s strani računskega sodišča bodo pozitivno vplivala na učinkovitost bodočih kadrovskih postopkov, kar SDH pozdravlja in se zavezuje k stalnemu izboljševanju svojih procesov. SDH kot odgovorni upravljavec državnega premoženja ostaja zavezan najvišjim standardom transparentnosti in učinkovitosti ter skrbni presoji priporočil računskega sodišča z vidika njihove smiselne uveljavitve v okviru pristojnosti SDH, veljavnega pravnega okvira in narave posameznih postopkov," so navedli v SDH.

sdh računsko sodišče revizija

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