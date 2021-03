SDH napovedal objavo prevzemne ponudbe Term Olimia

Države in z njo povezane družbe so ob zaključenem prenosu 147.309 delnic ali 20,9-odstotnega deleža Term Olimia presegle dodatni prevzemni prag v družbi, zato bo Slovenski državni holding (SDH) v skladu z zakonom o prevzemih v imenu in za račun Republike Slovenije javno objavil ponudbo za prevzem preostalih delnic, so pojasnili v SDH.

Agencija za varstvo konkurence je SDH prevzem Term Olimia odobrila konec lanskega leta. Prevzemna cena delnic bo objavljena v prevzemni ponudbi. Takrat bo znana tudi vrednost prevzema, po nedavnih navedbah časnika Delo naj bi ta skupaj znašala 8,2 milijona evrov.

Država ima delež v Termah Olimia prek SDH in prek Kapitalske družbe, Slovenskih železnic in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Družba Terme Olimia upravlja turistično-zdraviliški kompleks v Podčetrtku in Terme Tuhelj na Hrvaškem.

Država načrtuje konsolidacijo lastništva in upravljanje turističnih podjetij z državnim lastništvom. Pod Slovenski turistični holding naj bi v sklopu treh hčerinskih družb - alpski, obalni in termalni turizem - združili družbe Sava Turizem, Terme Olimia, Istrabenz Turizem in Thermana (obe sta že na posebni namenski družbi, ki jo je ustanovila DUTB), Adria Ankaran, Hit Alpinea in turistično vejo novogoriškega Hita.

Potem, ko je bilo storjenih nekaj korakov v smeri vzpostavitve holdinga, se čaka na to, kaj bo s konsolidacijo državnega lastništva v družbi Sava, pod katero spada Sava Turizem. SDH se dogovarja za odkup deleža od sklada York, ki v Savi obvladuje 43-odstotni delež. SDH in Kapitalska družba sta njena 46-odstotna lastnika, vsi trije pa so upniki družbe, do katerih ima Sava še za okoli 60 milijonov dolga, ki ga mora poplačati do konca junija.