SDH: Poslanstvo DUTB je bilo uspešno izpolnjeno

SDH je od DUTB prevzel upravljanje treh dodatnih državnih družb. Nekatere od njih pa niso vključene v veljavno strategijo upravljanja državnih naložb, ki je opredeljevala cilje do leta 2020. Na ministrstvu za finance so za Delo povedali, da bodo pripravo nove strategije začeli takoj po praznikih, ko bodo od SDH skladno z zakonom prejeli izhodišča za njeno pripravo. Ta naj bi uredila tudi uporabo državnih nepremičnin za gradnjo najemnih stanovanj.

V SDH so v današnjem sporočilu za javnost izpostavili, da na to, da je DUTB svojo nalogo izpolnila učinkovito in uspešno, kažejo doseženi kriteriji uspešnosti in drugi podatki. Vrednost kapitala DUTB je konec junija 2022 znašala 363,5 milijona evrov. "Ta je že v letu 2021 presegel skupni vložek lastnice DUTB – države – in se je lani dodatno povečal," so izpostavili med dosežki.