SDH potrdil poslovno-finančni načrt družbe: Načrtovani dobiček je 54,22 milijona evrov

Nadzorni svet je obravnaval poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto v obdobju med 1. oktobrom in 31. decembrom 2022 ter poročilo o izvrševanju nalog iz letnega načrta dela za lani. Seznanil se je z lanskoletnim poročilom o delu notranje revizije in podal soglasje k letošnjem načrtu dela. Potrdil je še osnutek meril za merjenje uspešnosti poslovanja SDH za letos.

Poslovno-finančni načrt predvideva realizacijo vseh ključnih upravljavskih aktivnosti, načrtovanih v letnem načrtu upravljanja SDH. Poleg upravljanja kapitalskih naložb in nalog, povezanih z denacionalizacijo, vključuje tudi upravljanje terjatev in stvarnega premoženja, ki so bili na SDH preneseni s pripojitvijo Družbe za upravljanje terjatev bank konec lanskega leta, je razvidno iz objave na spletni strani SDH.

Nadzorni svet je za namestnika predsednice nadzornega sveta SDH Karmen Dietner imenoval Franja Bobinca. Imenoval je še predsednike ter člane komisij nadzornega sveta SDH in popolnil njihovo sestavo. Za članico revizijske komisije je imenoval Suzano Bolčič Agostini, za predsednika in člana komisije za tveganja Mira Medveška in Bobinca, za predsednika nominacijske komisije pa Bobinca.

Imenovali tudi nove člane v nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi

Uprava Slovenskega državnega holdinga je v nadzorni svet družbe Slovenski državni gozdovi imenovala Romano Fišer, Alojza Burjo, Sebastiana Cafuto in Tjašo Cetinski. Štiriletno mandatno obdobje so nastopili 15. marca, je razvidno s spletne strani SDH.

Nadzorni svet družbe po zakonu o gospodarjenju z gozdovi v lasti države sestavlja osem članov, od tega pet predstavnikov ustanoviteljice oz. države, katere naloge in pristojnosti skupščine izvršuje SDH, in trije predstavniki delavcev. Člani nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, so po podatkih s spletne strani družbe Slovenski državni gozdovi Špela Hribar in Tomaž Oberstar, ki sta bila izvoljena konec septembra 2020, ter Boris Semenič, ki so ga na ta položaj izvolili konec novembra 2021.

Družbo Slovenski državni gozdovi od začetka letošnjega leta kot glavni direktor vodi Marko Matjašič, člana poslovodstva pa je prav tako od 1. januarja Aleš Kadunc. Imenovana sta za petletni mandat. Do konca lanskega leta je upravljavca državnih gozdov vodil Matjaž Juvančič.