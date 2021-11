SDH pričakuje pravočasno imenovanje uprave Gen-I

Robert Golob je prejšnji teden ostal brez novega mandata za vodenje Gen-I, ki ima dva lastnika: 50 odstotkov je v lasti Gen Energije, 50 odstotkov pa v lasti družbe Gen-EL. O imenovanju uprave odloča skupščina soglasno, v nasprotnem primeru predlog ni sprejet.

To se je prejšnji teden tudi zgodilo. Nadzorniki Gen Energije so poslovodstvu družbe z Martinom Novšakom na čelu naložili, naj na skupščini za predsednika in člana uprave predlaga Jureta Sokliča in Davorina Dimiča. Ker se Gen-EL s predlogom Gen Energije ni strinjal, kandidata nista dobila podpore. Sedanja uprava Gen-I, ki jo vodi Golob, tako tik pred iztekom mandata kljub odličnemu poslovanju družbe ni dobila soglasja skupščine za nov mandat, predlog za nova člana uprave pa prav tako ni bil sprejet. Začasno upravo bi tako lahko imenovalo sodišče.

V SDH so danes na prvega nadzornika Gen Energije, sicer prvega moža državnega Telekoma Slovenije, Cvetka Sršena, naslovili pričakovanja k pravočasnemu imenovanju uprave družbe Gen-I. "Pred skupino Gen, katere del je tudi skupina Gen-I, in nadzornim svetom družbe Gen Energija so številni izzivi, povezani s projekti, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo in izvedba katerih nikakor ne sme biti ogrožena," so zapisali v SDH.

Ob tem so v upravljavcu državnega premoženja v luči številnih izjav o njegovi pristojnosti in odgovornosti tudi izpostavili, da SDH ni pristojen niti za sklicevanje niti za odločanje na skupščini Gen-I, "posledično nima nobenega vzvoda, da bi vplival na čas sklica ali vsebino skupščine družbe Gen-I".

SDH neposrednih upravljavskih pravic v družbi Gen-I nima, so dodali. V družbi Gen-I o vseh vprašanjih odločata oba družbenika – Gen Energija in Gen-EL. Na strani družbenika Gen Energija, ki je polovična lastnica Gen-I in hkrati 25-odstotna lastnica Gen-EL, imata pristojnosti v zvezi z odločanjem na skupščini Gen-I poslovodstvo in nadzorni svet Gen Energije. Slednja imata upravljavske pravice tudi v družbi Gen-EL, ki jih izvršujeta na skupščinah te družbe.