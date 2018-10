SDH prižgal zeleno luč za prodajo delnic NLB

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je na današnji seji podal soglasje k razponu cene za delnico NLB, je povedal predsednik nadzornikov Damjan Belič.

Cena bo znana šele z objavo prospekta za prvo javno izdajo delnic (IPO), ki bo po načrtih objavljen v petek. Predsednica uprave SDH Lidija Glavina je danes povedala le, da je ambiciozen.

Čeprav je bilo pričakovano, da bo SDH že danes razkril razpon cene za delnico največje slovenske banke, pa do tega ni prišlo. "Odločitev o prodaji NLB je sprejeta in prodajni postopek se nadaljuje. Vse podrobnosti bodo objavljene v prospektu, predvidoma ta teden. Vsebine ne moremo in ne smemo komunicirati," je dejal predsednik nadzornikov Belič.

Prodajo vsaj polovice banke mora država po spremembi zavez, ki jih je dala letošnje poletje Evropski komisiji, potem ko ji je ta leta 2013 odobrila državno pomoč banki, izvesti do konca tega leta. V primeru, da za določen razpon na trgu ne bo potrebnega zanimanja, da bi prodali 50 odstotkov plus eno delnico, bo transakcija neuspešna in do prodaje ne bo prišlo, je dodal Belič.

Glavina je na vprašanje, ali bo v tej tranši prodanih 50 ali 75 odstotkov delnic banke, odgovorila, da bo to odvisno od povpraševanja. Lani je bil sicer razpon za delnico NLB določen med 55 in 71 evri, vendar je vlada takrat sklenila, da cena ni bila primerna in postopek ustavila.

Kot je danes dejala Glavina, je "bilo to korektno, saj je država kot odgovoren lastnik spoznala, da je bilo tveganje preveliko". S sprejetjem zakona o zaščiti državne naložbe v NLB je zdaj to tveganje, povezano z vprašanjem hrvaških varčevalcev, odpravljeno.

Uprava SDH se je sicer po njenih besedah odpovedala možnosti nakupa delnic, da ne bi prišlo do morebitnega konflikta interesov.