SDH s ponudbo mariborski občini: MLM pripravljen prodati za en evro

Slovenski državni holding mariborski občini ali z njene strani določeni pravni osebi, ki je povezana z njo, ponuja nakup MLM za en evro. Ob tem je občini pripravljen zagotoviti tudi do pet milijonov evrov sredstev za nadaljnje delovanje družbe in dolgoročno reprogramirati vse obstoječe terjatve. SDH odgovor občine pričakuje do 10. junija in upa na čimprejšnje pogovore.

"Z željo, da v maksimalni meri prispevamo k preučitvi vseh možnosti za ohranitev nadaljnjega delovanja družbe MLM, ter glede na vsa pozitivna pričakovanja glede bodočih razvojnih možnosti in koristi družbe za lokalno okolje, ki so bila izražena na seji mestnega sveta Mestne občine Maribor, smo nemudoma pristopili k iskanju možnosti, v okviru katerih bi skupaj z občino lahko pristopili k ohranjanju delovanja družbe," so v nezavezujoči ponudbi, ki so jo posredovali mariborskemu županu Saši Arsenoviču, zapisali v Slovenskem državnem holdingu (SDH).

Mariborska Livarna Maribor FOTO: Bobo icon-expand

SDH je občini ali z njene strani določeni pravni osebi (npr. Javnemu holdingu Maribor) MLM pripravljen prodati za en evro. V primeru nakupa naj novi lastnik takoj imenuje nove člane nadzornega sveta, ki imenujejo novo vodstvo. MLM sicer zdaj še vodi Davor Šenija, ki pa je skupaj s članom uprave Samom Iršičem februarja odstopil s položaja. Štirimesečni odpovedni rok se jima izteče v četrtek. SDH je ob tem novemu lastniku pripravljen dati dolgoročno (do 10 let) finančno posojilo v višini do pet milijonov evrov pod tržnimi pogoji. S tem bi lastnik takoj dobil sredstva, da na ustrezen način podpre nadaljnje delovanje MLM, navajajo v SDH, kjer so se pripravljeni dogovoriti tudi za nekajletno začetno obdobje, v katerem ne bi bilo treba odplačevati glavnice in obresti.

Bo mariborski župan sprejel ponudbo? FOTO: Leon Padjan icon-expand

Holding je pripravljen tudi sočasno dolgoročno reprogramirati vse obstoječe terjatve do MLM in s tem zagotoviti solventnost, poudarjajo. Na tak način bo Mestna občina Maribor po prepričanju SDH lahko samostojno in po svoji presoji glede na za lokalno skupnost zaznane razvojne priložnosti podprla nadaljnje delovanje družbe MLM. "S tem bo občina lahko ohranila delovanje družbe, delovna mesta in pozitivne vplive na lokalno okolje, hkrati pa bo pridobila v posredno last tudi celotno zemljišče ob Dravi, na katerem trenutno deluje MLM. S tem bodo odpravljeni tudi vsi strahovi o tem, kaj naj bi se v bodoče s tem zemljiščem dogajalo," še navajajo v SDH. Odgovor želijo do 10. junija Odgovor občine oz. župana Arsenoviča v SDH pričakujejo do 10. junija. Če bo občina izkazala interes, si v SDH želijo čimprejšnjega sestanka za izvedbo predlaganega posla. SDH, ki je 100-odstotni lastnik MLM in hkrati največji upnik, s to ponudbo odgovarja na nezadovoljstvo mariborskih mestnih svetnikov, ki so na seji minuli četrtek ocenili, da je bil SDH pri reševanju MLM doslej premalo učinkovit, državo pa pozvali k reševanju družbe, katere usoda je že dlje časa negotova in odvisna od tega, ali bo SDH zanjo uspel najti kupca.