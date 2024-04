SDH vložil predlog za stečaj T-2

Slovenski državni holding (SDH) je vložil predlog za stečaj telekomunikacijskega operaterja T-2, so sporočili iz družbe T-2. SDH medtem "aktivnosti, ki jih izvaja z namenom poplačila terjatev", ne komentira. V T-2 pravijo, da je predlog neutemeljen in nezakonit, omenjajo možnost odškodninske tožbe.

"Slovenija se sooča z novim primerom nezakonitih postopkov in finančne neodgovornosti s strani SDH. Predlog za pričetek stečajnega postopka proti T-2 kljub jasnim izsledkom sodnih odločb in forenzične preiskave kaže na nerazumnost SDH v škodo T-2 in tudi države," je v sporočilu za javnost navedel T-2 in vprašal, ali se zoper državo obeta nova odškodninska tožba. Dodal je, da so se v SDH iz neznanih razlogov odločili za neutemeljeno in nedovoljeno dejanje, ki spominja na njihovo preteklo nezakonito prakso v primeru T-2. "Informacijo o vloženem predlogu za stečaj je T-2 pridobil od novinarjev, še preden je bil uradno vročen," so dodali.

T-2 FOTO: Bobo icon-expand

S spletne strani Ajpesa zaenkrat ni razvidno, da bi bil vložen predlog za začetek stečajnega postopka nad družbo T-2. Kdaj so vložili zahtevo za stečaj, tako uradno ni mogoče izvedeti. Na okrožnem sodišču v Ljubljani so za portal Necenzurirano medtem pojasnili, da predhodni postopek v takšnih primerih ni javen. "Če upnik založi predujem, se predlog posreduje dolžniku v ugovor. Če dolžnik poda ugovor, se razpiše narok, ki je javen," so pojasnili na sodišču. SDH: Posameznih aktivnosti ne morejo razkrivati V SDH so povedali, da posameznih aktivnosti, ki jih izvajajo z namenom poplačila terjatev, ki so v portfelju SDH, ne morejo razkrivati. "Pojasnjujemo pa, da si SDH v vseh fazah izterjave dolga do svojih dolžnikov prizadeva z dolžniki skleniti dogovor oziroma sporazum za poplačilo terjatev brez nepotrebnih sodnih in drugih postopkov prisilne izterjave," so dodali. V T-2 so prepričani, da je SDH "kljub tekočim izvršilnim postopkom in jasnim sodnim odločbam, ki zahtevajo unovčitev zavarovanj" ravnal v nasprotju s pravnomočnimi sodnimi odločbami ter sprožil nov stečajni postopek, "ki zavestno postavlja pod vprašaj osnovne principe pravne države z namenom oškodovanja T-2".

Slovenski državni holding FOTO: Bobo icon-expand