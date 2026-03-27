Gospodarstvo

SDH za izredno revizijo Petrola, tudi poslov zakoncev Južna

Ljubljana , 27. 03. 2026 14.32 pred 1 uro 4 min branja 27

Avtor:
A.K. STA
Petrolova cisterna

SDH je vložil zahtevo za sklic skupščine Petrola, na kateri bi delničarji odločali o predlogih za izvedbo niza izrednih revizij poslovanja te delno državne energetske družbe. Med drugim želi SDH preveriti zadnje delovanje podjetja na področju oskrbe bencinskih servisov, pa tudi posle s skupino Perspektiva FT v lasti zakoncev Južna.

Slovenski državni holding (SDH) bi tako po zadnjem dogajanju glede motenj pri oskrbi bencinskih servisov z imenovanjem posebnega revizorja preveril vodenje poslov Petrola na področju logistike in oskrbe bencinskih servisov z naftnimi derivati ter oblikovanja maloprodajnih cen na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah v Sloveniji v obdobju od 1. marca do 30. aprila letos.

Te posle bi preveril z vidika zakonitosti, ustreznosti, skrbnosti in skladnosti z internimi predpisi ter morebitnega oškodovanja družbe.

Posebni revizor bi po predlogu upravljavca državnih naložb z istih vidikov preveril tudi vodenje posameznih poslov družbe pri nabavah naftnih derivatov prek trgovskih posrednikov za obdobje od 1. januarja 2024 do 30. aprila letos.

Petrolova cisterna
Petrolova cisterna
FOTO: Bobo

Posebni revizor bi po predlogu SDH obenem preveril vodenje poslov, ki jih je Petrol sklenil ali drugače vodil v zvezi z družbo Perspektiva FT in družbami v njenem neposrednem ali posrednem večinskem lastništvu v zadnjih petih letih, in sicer z vidika zakonitosti, poslovne upravičenosti, gospodarnosti in spoštovanja predpisov s področja upravljanja s konflikti interesov. Zaradi učinkovitosti izvajanja revizije bi pregledal le posle, ki vrednostno presegajo 200.000 evrov.

Obenem naj bi z izredno revizijo preverili morebitni obstoj poslov, ki jih je Petrol sklenil ali drugače vodil na podlagi navodil, usmeritev ali drugih vplivov od zastopnikov ali lastnikov družbe Perspektiva FT ali zastopnikov družb v njenem neposrednem ali posrednem večinskem lastništvu za obdobje od 1. januarja 2024 do 30. aprila letos.

Perspektiva FT je v solastništvu zakoncev Darija in Vesne Južna, po lestvici revije Manager najbogatejših Slovencev, ki sta prek Perspektive FT in Vizije Holding skoraj devetodstotna lastnika Petrola. Vesna Južna je tudi predsednica Petrolovega nadzornega sveta.

Posebni revizor naj bi ob tem preveril še vodenje poslov Petrola na področju zagotavljanja ustreznih deležev obnovljivih virov energije v skladu z zahtevami zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije v letih 2024 in 2025, in sicer z vidika izpolnjevanja zakonskih zahtev, skrbnosti ravnanja z morebitnim izpostavljanjem družbe škodi zaradi glob ter poročanja delničarjem o teh tveganjih.

Naslednje področje, ki ga želi SDH preveriti z imenovanjem posebnega revizorja, je vodenje posameznih poslov družbe z vidika skladnosti z zakonom o delovnih razmerjih z relevantno davčno zakonodajo pri poslovanju s partnerji na podlagi pogodb o poslovnem sodelovanju za prodajna mesta (t.i. franšizni partnerji) v letih 2024 in 2025.

SDH zanimata vidik zakonite in nediskriminatorne obravnave zaposlenih na takšnih prodajnih mestih, ter vidik ustrezne davčne obravnave tovrstnih poslovnih razmerij s poslovnimi partnerji in njihovimi zaposlenimi, še posebej glede morebitne vzpostavitve odvisnih razmerij s Petrolom.

Zahteve SDH za izvedbo izrednih revizij se s tem še ne končajo. Tako bi SDH prek posebnega revizorja preveril tudi vodenje posameznih poslov Petrola pri nabavi informacijskih storitev in opreme pri dobaviteljih, ki niso del mednarodnih skupin s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, za leti 2024 in 2025, in sicer z vidika zakonitosti, gospodarnosti, skrbnosti in skladnosti z internimi predpisi. Izredna revizija bi se nanašala na posle v vrednosti nad 200.000 evrov.

Preberi še Inšpekcijski nadzor: Petrol na črpalke dovažal precej manj goriva

Posebni revizor bi po predlogu SDH z istih vidikov preveril še posle z nakupi in prodajami lastniških deležev gospodarskih družb, ki so v lasti Petrola ali družb iz njegove skupine, za leti 2024 in 2025.

Zadnja zahtevana izredna revizija pa se nanaša na vprašanje zakonske skladnosti ravnanja Petrola v letu 2025 glede pravočasnega, enakopravnega in celovitega obveščanja delničarjev o nadzorovanih ter notranjih informacijah v zvezi s pomembnimi posli na ravni skupine, z namenom preprečevanja trgovanja z notranjimi informacijami.

Poseben poudarek bi moral revizor pri tem nameniti preverjanju poročanja o izidu arbitražnega spora družbe Geoplin zoper ruskega energetskega velikana Gazprom glede kršitve pogodbe o dobavi zemeljskega plina.

Izredne revizije bi po predlogu SDH izvedla družba Ernst&Young.

Preberi še Petrol zanika oviranje dostave goriva, stabilizacija do petka

Petrol, ki ima po Sloveniji 316 bencinskih servisov in se je v zadnjih letih razvil v širše energetsko podjetje ter okrepil svojo vlogo tudi kot trgovec na drobno, je v delni državni lasti.

Država ima v družbi neposredno (10,8 odstotka) ter prek Slovenskega državnega holdinga (12,7 odstotka) in Kapitalske družbe (8,6 odstotka) približno tretjinski delež. Največji posamični lastnik družbe je medtem slovaško-češka finančna skupina J&T z 12,78-odstotnim deležem, med pomembnejšimi lastniki pa sta, kot omenjeno, prek Vizije Holding in Perspektiva FT tudi zakonca Južna.

KOMENTARJI27

bc123456
27. 03. 2026 15.44
ZBOR kriminalcov v Sloveniji
Kmecka logika
27. 03. 2026 15.40
Eeehhhh naslednja stiri leta bomo gledal taka prepucavnja s strani leve in desne...prevec je bilo povedanega in prikazanega med kampanijo tk oda bo treba zdej racune poravnat
hom
27. 03. 2026 15.38
a to pomeni da je naslednji gen i
Covid 19
27. 03. 2026 15.30
V predvolilni kampanji nihče ni omenjal nič vrednega in skorumpiranega sodstva,ki ima tako gromozanski tepih,da se da vse pomesti po njega in tako bo tudi tokrat,malo meni,malo tebi in pozabi,vi boste pa spet volili isto.
natmat
27. 03. 2026 15.30
Koliko % provizije je kapnilo Janši od Petrola ko ima tam svojega strankarskega prijatelja Južno....15-20%????
SAME KLOBASE
27. 03. 2026 15.27
BARABE Z VLADO SKUPAJ V ČASU NAFTNE KRIŽE PRODALE ITALIJANOM 30 MIO LITROV NAFTE..... IN SE IZ NAS DRŽAVLJANOV DELALI NORCE DA TANKAMO V KOLONAH PO 50 LITROV..... TO JE VELEIZDAJA VLADE IN PETROLOVIH DELNIČARJEV.... ODGOVORNA JE VLADA KOT VEČINSKI LASTNIK DRŽAVA.... GOLOB VAS JE IZDAL
Žmavc
27. 03. 2026 15.26
Golob bo svojo nesposobnost zdaj iskal v zakoncema Južna. 🤦
janezkranjski007
27. 03. 2026 15.19
Vse po planu.......
jank
27. 03. 2026 15.11
Barabijam je potrebno stopiti na prste, zato je reakcija SDH pravilna. Ne moreta se bogatuna Južna igrati političnih igric na račun potrošnikov.
Verus
27. 03. 2026 15.08
Številna slovenska podjetja ravnajo protizakonito. Pa sploh ni pomembna velikost. To al nate***ujejo stranke in zaposlene, al kar celo drzavo. Pravi frend na inšpektoratu, da dobijo tolk prijav, da ni folka ki bo vse obdelal.
Rothschild1
27. 03. 2026 15.01
Vlada kriminala na koncu svojega mandata se opleta z repom. Na vsak nacin zeli narediti se nekaj skode in potopiti Petrol. Vse kar so delali, so delali v skodo Slovencev
nelevnedesen
27. 03. 2026 14.59
Saj so nas madžari zalagali z gorivom.
Kviz
27. 03. 2026 14.57
Najraje bi jih razlastili, toliko so nevoščljivi, tile levnuhi.
Pompozni
27. 03. 2026 14.52
Pač, vzeti in normalno poslovati. Podržaviti in nič nobenemu dati.
Eli Copter
27. 03. 2026 14.51
Definitivno za pregledat vse posle z državnimi firmami belokranjskih privatizacijskih virtuozov, ne samo na primeru Petrol. Desetine miljonov za pobrat.
nekaj brezveze
27. 03. 2026 14.50
Zakonca Južna tesniva prijatelja Janše
ptuj.si
27. 03. 2026 15.21
Kaj pa tesnita?
Rafael Kramar
27. 03. 2026 14.48
Štiri leta ste tolkli po Petrolu z vsem, kar vam je prišlo pod roke. Zdaj pa, nov mandat, nova polena za pod noge...
brainiac007
27. 03. 2026 14.47
Končno sedaj se bo pa videlo kdo stoji za tem ja naj kriminalisti poberejo tudi telefone vodstva in malo preverijo komunikacijo.
SDS_je_poden
27. 03. 2026 14.44
Sedaj ste videli, kako lahko eno podjetje, ki se ukvarja z prodajo naftnih derivatov, na kolena spravi celo državo. Če držijo trditve, da so 14 dni pred volitvami zmanjšali dostavo na servise za 2/3, potem je treba upravo takoj odstavit in jih tožit.
Banion
27. 03. 2026 14.52
verjetno je uprava moral delati po nalogu onih južn, vzeti glasovalne pravice, še bolje razlastiti, zamenjati upravo in družbo podržaviti. Tu se pokaže kako nevarno je privatno lastništvo pomembne infrastrukture in energetske oskrbe oziroma nenergetik ena sploh. Enako kot pri zdravstvu, bv času korona krize so bolnike sprjemali samo javni zavodi zasebni nobenega
Pujček
27. 03. 2026 14.44
Ker gre za podjetje, ki je pomembno za delovanje države, je treba Južni naložit izredno denarno kazen v višini 50% prihodkov iz naslova lastništva. Kdo nam zagotavlja, da so državne rezerve res takšne kot zagotavljajo.
