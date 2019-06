SDH zaključil postopek privatizacije NLB, skupna kupnina 109,5 milijonov evrov

SDH je v imenu Republike Slovenije uspešno izvedel postopek pospešenega zbiranja ponudb dobro poučenih vlagateljev (ABB) za 1.999.999 delnic NLB. Dosežena cena je 54,75 evrov za delnico in 10,95 evrov za GDR. Skupna kupnina od prodaje znaša 109,5 milijonov evrov.

Slovenija bo od dividend prejela 123,8 milijonov evrov

Delnicam, ki so bile predmet prodaje, so pripadle tudi dividende v višini 7,13 evra na delnico, kar pomeni, da bo Republika Slovenije iz naslova teh delnic v letu 2019 skupaj prejela 123,8 milijonov evrov. Prenos in plačilo delnic sta predvidena dne 21. junija 2019.

Z navedeno transakcijo so se v lastniško strukturo NLB uvrstili kakovostni mednarodni institucionalni investitorji, kar predstavlja pomembno osnovo za zagotavljanje konkurenčnosti banke in za njen nadaljnji razvoj v prihodnje, so sporočili iz SDH.

Prenehale veljati nekatere zaveze Slovenije EK

V postopku prodaje uporabljena metoda ABB je običajna tržna metoda, ki sledi izvedenemu postopku IPO. Gre za metodo, preizkušeno na mednarodnih trgih, ki se izvede na način, da se v kratkem časovnem obdobju dobro poučenim vlagateljev ponudijo delnice (večinoma so vlagatelji največji obstoječi delničarji, nabor pa se lahko razširi tudi z novimi investitorji), kar omogoča hitrejšo in učinkovitejšo izvedbo postopka prodaje.