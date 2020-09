Glede na to, da ima kar vsak drugi Slovenec avtomobil, je cena bencina in dizla še kako pomembna. A tu Slovenija postane še bolj posebna. Zakaj? Skoraj vse članice EU cene oblikujejo prosto. Belgija, Luksemburga in Malta so izjeme, kjer se distributerji z državo dogovorijo za najvišjo dovoljeno ceno, Slovenija pa je edina z regulirano.

Gre za najbolj ekstremno metodo nadzora cen s strani države, čeprav so leta 2011 v Trgovinski zbornici dosegli, da je na črpalkah vzdolž avtocest prišlo do deregulacije. "Pri nas v Sloveniji se okoli 25 odstotkov vseh prodanih količin že proda po liberaliziranih cenah, medtem ko se preostali del še ne. In ravno ta korak pričakujem, da bo država zdaj storila,"pravi Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice.