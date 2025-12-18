Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Se bo zgodil revolucionarni preobrat?

Ljubljana, 18. 12. 2025 06.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Luka Černe
Avtomobilska industrija

Bomo lahko klasične avtomobile na dizel in bencin kupovali tudi po letu 2035? Evropska komisija namreč predlaga, da bi bila prodaja novih vozil z notranjim izgorevanjem, ki jo uredba, sprejeta v okviru evropskega zelenega dogovora, prepoveduje, možna tudi po letu 2035, če bodo proizvajalci izpuste ublažili z uporabo nizkoogljičnega jekla ali prek trajnostno obnovljivih goriv.

Kakšna prihodnost evropskega avtomobilizma nas čaka, kaj bi sprostitev prepovedi prodaje vozil z notranjim izgorevanjem po letu 2035 pomenila za voznike, slovenska podjetja, ki dobavljajo avtoindustriji? Realnost, da bomo čez deset let v avtomobilskih salonih kupovali samo še električne avtomobile, se kot kaže spreminja. Evropska komisija je namreč predlagala, da bi se ta zeleni ukrep omilil, oziroma prestavil.

"Ključno je, da smo sredi resnično velikega prehoda. Gre za transformacijo, če želite. In v tej transformaciji Kitajska agresivno tekmuje na področju ključnih tehnologij, vključno z električnimi vozili in baterijami, medtem ko ZDA še naprej prehitevajo Evropo na področju produktivnosti in inovacij vsaj v nekaterih sektorjih," pravi evropski komisar za podnebje Wopke Hoekstra.

Evropski proizvajalci so podvrženi strogim pravilom zelenega prehoda, Kitajska in Amerika pa imata zato več manevrskega prostora, predlog evropske komisije želi evropskim avtomobilistom zagotoviti dodatno fleksibilnost, kot so zagotovili, brez večjega vpliva na zelene cilje.

"Fleksibilnosti, ki jih uvajamo, tega cilja ne postavljajo pod vprašaj. Vse morebitne dodatne emisije, ki bi jih te fleksibilnosti lahko povzročile, bo treba v celoti nadomestiti vnaprej, in te fleksibilnosti se bodo nanašale predvsem na 10 odstotkov emisij do leta 2035," pravi evropski komisar za industrijo Staphane Sejourne.

Kar bi pomenilo, da bi avtomobilski proizvajalci morali čez 10 let emisije ogljikovega dioksida zmanjšati na 90 odstotkov, in ne 100 odstotkov, kot uredba predvideva zdaj. Preostalih deset odstotkov bi morali proizvajalci od leta 2035 dalje kompenzirati z uporabo nizkoogljičnega jekla v proizvodnji ali prek trajnostnih obnovljivih goriv, predlog pa predvideva še posebno kategorijo za male električne avtomobile, dolge do 4,2 metra. A v slovenskem avtomobilskem grozdu pravijo, da ukrep ne bo imel zadostnega učinka, če Evropska unija in države članice ne bodo sprejele spodbujevalnih ukrepov tudi na drugih področjih.

"Če gledamo nazaj kaj smo se lotili, zeleni, strogi zeleni prehod in kam je peljal to avtomobilsko industrijo trenutno, vemo da smo ubistvu vsi utrpeli veliko škodo. Ne samo avtomobilisti veliki, ampak tudi vsi dobavitelji in konec koncev tudi mi v sloveniji ki dobavljamo v avtomobilsko industrijo," pa poudarja Marjan Trobiš, Predsednik Združenja delodajalcev.

Po podatkih Spirita sicer avtomobilska industrija v Sloveniji ustvari približno 10 odstotkov bruto domačega proizvoda, oziroma slabih sedem milijard evrov. Nezanemarljiv podatek pa je tudi, da avtomobilski grozd ustvari skoraj 25 odstotkov slovenskega izvoza.

"Zeleni prehod je za nas vse na svetu zelo pomemben, vendar moremo vedeti, ne za vsako ceno. Ceno, ki smo jo plačali v preteklih letih je zelo visoka, vidimo zdajle ubistvu kako tonemo, ne samo v sami konkurenčnosti ampak v samih proizvodih, in jaz mislim da smo tukaj en lep čas zaspali in potrebujemo dovolj časa, da se prebudimo," pravi Trobiš. In kot še pravi, na trg postaviti nove in inovativne izdelke, ki bodo Evropo spet postavili na zemljevid konkurenčnosti.

V naslednjih dveh letih bo na evropski trg prišlo 200 novih električnih modelov, polnilna infrastruktura pa prav tako hitro napreduje, pa obljublja Sejourne. Medtem mirijo v Evropski komisiji, njihove predloge pa morajo države članice in Evropski parlament zdaj pregledati in potrditi.

Brglez: Kupci niso prevarani

Strokovnjak s področja mobilnosti, Andrej Brglez, je v studiu 24UR ZVEČER komentiral razmere, ki so nastale po napovedi predloga Evropske unije glede mobilnosti in prihodnosti avtomobilizma. Glede obžalovanja nekaterih kupcev električnih avtomobilov, ki menijo, da so bili prevarani zaradi obljube zelenega prehoda, Brglez odločno odgovarja: "Ne, jaz mislim, da kupci niso prevarani." Opozarja, da je leto 2035, do katerega naj bi se uvedle omejitve glede vozil na notranje izgorevanje, še zelo daleč. Kot poudarja, je nakup novega avtomobila, naj bo električni, bencinski, dizelski ali hibridni, pravilna odločitev, če ta ustreza potrebam posameznika in predstavlja tehnološki napredek v primerjavi s starim vozilom. Pomembna je predvsem funkcionalnost in uporabnost za kupca, saj so vsi novi avtomobili okoljsko boljši od preteklih.

Glede slovenskega avtomobilskega trga in prihodnjega razmerja med električnimi avtomobili ter vozili na notranje izgorevanje, Brglez izpostavlja prihod novih blagovnih znamk, predvsem kitajskih. V relativno kratkem času smo dobili kar 15 novih avtomobilskih znamk, ki se pridružujejo že obstoječim 20 do 25 evropskim, japonskim in korejskim proizvajalcem. Za slovenski trg, ki letno proda med 50.000 in 60.000 novih avtomobilov, je takšna ekspanzija nevzdržna, pravi. Izpostavil je potrebo stabilizaciji in resnem reševanju trenutnega stanja. 

Brglez opozarja na ključen globalni vidik: če se Evropa odpove bencinskemu motorju, se Kitajska ne bo. Poudarja, da Kitajska proizvaja močno napredne bencinske in dizelske hibride za azijski, afriški, indijski in južnoameriški trg, kjer električni avtomobili niso tako dostopni. Evropske blagovne znamke imajo po njegovem mnenju izjemno priložnost, da na te trge prodajajo vozila z nizkimi izpusti in majhno porabo. 

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
motorji notranje izgorevanje

Kempinski zapušča Slovenijo. Kaj bo s hotelom Palace?

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
17.500 € za darila za malčka: zdaj ostala brez denarja
Ta igra je najboljša
Ta igra je najboljša
Redek družinski trenutek: Madonna in Guy Ritchie skupaj po skoraj 20 letih
Redek družinski trenutek: Madonna in Guy Ritchie skupaj po skoraj 20 letih
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Plašč, ki je popoln za december
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Nekoč najlepša mlada igralka praznuje 50. rojstni dan
Nekoč najlepša mlada igralka praznuje 50. rojstni dan
Izostanek menstruacije: kakšna so tveganja in kako ukrepati?
Izostanek menstruacije: kakšna so tveganja in kako ukrepati?
vizita
Portal
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
Nova raziskava razkriva skrito tveganje mikroplastike
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
10 živil, ki lahko izboljšajo vaš spanec
cekin
Portal
Dodatni zaslužek morda že imate doma
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Predpraznični sredi: preverite urnike bank, pošt in trgovin
Predpraznični sredi: preverite urnike bank, pošt in trgovin
Slovenska podjetja mislijo, da so varna – dokler ni prepozno
Slovenska podjetja mislijo, da so varna – dokler ni prepozno
moskisvet
Portal
Nekdanji Peter Pan je danes neprepoznaven
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Odslej bo poljubljal samo še svojo ženo
Odslej bo poljubljal samo še svojo ženo
dominvrt
Portal
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Veliko odkritje v Italiji
Veliko odkritje v Italiji
okusno
Portal
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420