Se bodo na velika svetovna gospodarstva že kmalu zgrnili temni oblaki?

Mednarodni denarni sklad (IMF) ugotavlja, da je svetovna gospodarska rast še vedno visoka in da bo letos in prihodnje leto višja, kot je bila v povprečju v obdobju med letoma 2012 in 2016. Razlog za to je, da je veliko gospodarstev ali doseglo polno zaposlenost ali pa je blizu nje. Skrbi glede deflacijske nevarnosti so se zmanjšale in IMF meni, da imajo politiki ravno zdaj izjemno priložnost, da povečajo odpornost gospodarstev svojih držav in izvedejo potrebne reforme za utrditev rasti.

IMF je že pred spomladanskimi zasedanji za letos in 2019 napovedal 3,9-odstotno gospodarsko rast in to ponovil tudi v vmesni napovedi julija, vendar je razvoj dogodkov ekonomiste napeljal do ugotovitve, da so bili preveliki optimisti. Rast je namreč po navedbah IMF manj uravnotežena od predhodnih pričakovanj, nekatera negativna tveganja so se uresničila, povečala se je verjetnost dodatnih negativnih šokov.