Gospodarstvo

Se bomo morali voziti počasneje in (več) delati od doma?

Ljubljana, 04. 04. 2026 20.18 pred 23 dnevi 2 min branja 240

Avtor:
Ema Čepon
Cena energentov

Se bomo zaradi blaženja krize pri oskrbi s fosilnimi gorivi na avtocestah vozili počasneje in več delali od doma? Bo javni prevoz postal brezplačen? To vladi - med drugim - predlaga vladni Podnebni svet. Na včerajšnji izredni seji so sprejeli več priporočil, s katerimi bi se, kot pravijo, hitro, a učinkovito lahko prilagodili na dolgotrajne motnje v oskrbi, ki nastajajo zaradi konfliktov na Bližnjem Vzhodu. V Bruslju svarijo: Evropa se mora pripraviti na dolgoročen energetski šok!

Dodatne subvencije za manjša električna vozila, omejitev službenih letov v javnem sektorju, pa denimo, ukinitev subvencij za povečanje letalske zmogljivosti. To je nekaj možnih ukrepov, ki jih vladi - za blaženje krize - predlaga vladni Podnebni svet. Je pa številne v ušesa najbolj zbodel predlog za znižanje omejitve na avtocestah. Gre za sila preprost in hiter ukrep, pojasnjuje član sveta, profesor Griša Močnik in ponazori: "Če hitrost s 120 kilometrov na uro zmanjšamo na 100, s tem za 44 odstotkov zmanjšamo upor in temu primerno zmanjšamo porabo energije, kar pomeni, da majhne spremembe pri tem, kako hitro pridemo na cilj, imajo zelo velike posledice na to, koliko goriva za to porabimo," pravi član Podnebnega sveta in dekan Fakultete za znanost.

Predlagajo še, da javni prevoz začasno postane brezplačen, pa denimo, uvedbo prednostnih pasov za vozila z več potniki. Veliko bi - pojasnjujejo - lahko naredili tudi za gospodinjstva. Glede na to, da jih od 80 do 100 tisoč uporablja kurilno olje. "Če hočemo pospešiti prehod na uporabo toplotnih črpalk, je treba najprej subvencionirati menjavo naprave, njeno inštalacijo. In nato subvencionirati gorivo - elektriko."

Pozivi k razmisleku o uvedbi ukrepov za zmanjšanje povpraševanja po nafti sicer prihajajo tudi iz Bruslja. Čeprav ima Unija - po besedah komisarja za energijo - za zdaj zadostne zaloge te pomembne surovine, se je treba pripraviti na najslabše možne scenarije.

"Od začetka konflikta na Bližnjem Vzhodu so cene v Evropski Uniji narasle. Za 70 odstotkov plin in za 60 odstotkov nafta. (BLIC) Nihče ne ve, koliko časa bo kriza še trajala, vendar mislim, da ne bo kratkotrajna," pravi Dan Jorgensen, evropski komisar za energijo.

"Upam, da bosta vlada in novi parlament, ko se bo formiral, začela sprejemati bolj agresivne ukrepe za omilitev tako podnebne kot prihajajoče ekonomske krize," pa pravi Močnik.

Med desetimi ukrepi, ki jih je že pripravila tudi Mednarodna agencija za energijo - najdemo celo uvedbo izmeničnega dostopa do nekaterih cest, precej podobna sistemu par-nepar iz časa nekdanje države. Pa še denimo, več dela od doma, znižanje omejitev hitrosti na avtocesti za najmanj 10 kilometrov na uro in izogibanje letalskim potovanjem.

kriza ukrepi podnebni svet nafta
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
enkve
20. 04. 2026 16.31
Uničili ste Ruski naftovod in plinovod, izrekli cel kup sankcij Rusiji s pojasnilom, da je EU sposobna sama poskrbet za energijo in prehrano, takrat smo nekateri opozarjali, da bodo sankcije prizadele vse druge razen Rusije in točno to se dogaja, mi trpimo pomanjkanje energentov Rusi pa gorivo pol cenejše od nas, sedaj še Iran blokira prevoze energentov in EU je skoraj na kolenih, Von den Nebodijetreba mora nekdo povedati, da ne igra z Rusi monopoli temveč resno igro kjer ima Rus v roki adute mi pa platlce in ukrepi, ki jih EU priporoča nas porivajo v srednji vek in v napredek enak leseni žlici, cel kup nekih bedastih ukrepov, ki bodo veljali za ljudstvo in ne za elito, se bodo EU parlamentarci tudi vozili v službo po 5 v enem avtu, bodo voditelji EU držav še vedno imeli konference v raznih ekskluzivnih turističnih destinacijah, bodo do tja pripotovali z redno letalsko linijo ali vsak s svojim državnim letalom.
Odgovori
0 0
stoinena
07. 04. 2026 09.21
.. boste končno spravili javni sektor v leto 2026, kjer lahko kaj narediš preko interneta. končno bomo vsi dobili elektronske položnice v vpogled da jih bomo lahko plačali namesto da kolovratimo za poštarji in iščemo zneske okoli..
Odgovori
+1
1 0
Rafael Kramar
06. 04. 2026 15.28
Ko bo šla cena bencina na tri, štiri evre, se bo kar naenkrat dalo vse iz česar se trenutno delamo norca. Električni avtomobili, javni prevoz, združevanje več oseb na poti v službo, manjša hitrost, uporaba kolesa, itd... Vse to je trapasto in se NE DA, dokler je župa na pumpah po dober evro in pol. Ko bo enkrat 5, bo pa vse to dalo samo od sebe...!?
Odgovori
+2
2 0
stoinena
07. 04. 2026 09.22
tako nekako ja... ne pride vse slabo za škodit, pravijo.
Odgovori
0 0
Zelena travica
07. 04. 2026 09.23
Upajmo.
Odgovori
0 0
Rafael Kramar
06. 04. 2026 15.20
Komaj čakam bone...
Odgovori
0 0
mario7
06. 04. 2026 13.04
Moj znanec policist pravi ,da komaj čaka, da bo delal od doma. Pred svojo hišo bo postavil radar in cele dni kasiral.
Odgovori
0 0
stoinena
07. 04. 2026 09.25
ni to mišljeno za operativo, to je mišljeno za 70% folka ki hodi v pisarno 8 ur delat dela ki jih excel naredi v 15minutah. in vse kar je važno je kaj imaš oblečeno, s kakšnim avtom si se pripeljal, kje si bil na dopustu in koliko dni bo letos fraj da si vzameš most.
Odgovori
+1
1 0
stoinena
07. 04. 2026 09.32
učitelji od 5.razreda naprej tudi lahko ostanejo doma. mularija se iz iterneta uči, tako se bodo tudi drugo preko zooma. tako kot med covidom.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
05. 04. 2026 11.17
Še sreča, da je elektrotajkun Golob pričel z obljubljeno izgradnjo drugega bloka nuklearke Krško, ker sicer bi imela Slovenija kmalu resne težave z dobavo elektrike.
Odgovori
-1
1 2
stoinena
07. 04. 2026 09.23
ta še javni sektor katerega je trenutno šef ne zna spraviti v digitalno obliko.
Odgovori
+1
1 0
Petur
05. 04. 2026 10.54
doler je fonderca tam,zeleni in Judi pri moči...
Odgovori
+0
1 1
zmerni pesimist
05. 04. 2026 10.37
In zopet bo nevidno delo dobro plačano
Odgovori
+4
4 0
Protoc
05. 04. 2026 09.59
In zdaj se vedno lizete ameriki..namesto da jih sankcionirate..
Odgovori
+5
6 1
Iluminati 2
05. 04. 2026 09.48
Ne zakaj
Odgovori
+0
1 1
spaceair
05. 04. 2026 09.45
včasih bi bilo zdravo premislit ,kaj je in kaj objavljate in kaj ni za objavljati!!!
Odgovori
+3
3 0
spaceair
05. 04. 2026 09.44
če bi imel avtobus v službo bi ga koristil že od nekdaj pa ga ni.. prvi pelje šele ob pol 7.. jaz ga rabim da prispe ob pol 6
Odgovori
+5
5 0
enkve
05. 04. 2026 09.38
Omejitev hitrosti zaradi varčevanja bo toliko učinkovita kot premik ure, ki naj bi bil sprejet zaradi varčevanja z elektriko in po desetletjih tega premikanja so ugotovili, da ni bilo nobenega varčevalnega učinka v bistvu sploh nihče ni spremljal koliko se prihrani zaradi premika ure, omejitev hitrosti bo na učinek varčevanja z gorivom ničen (0) se pa bo povečalo onesnaževanje zraka kar vidimo ob jutranjih konicah, ko se tisoče in tisoče avtomobilov počasi premika po vpadnicah in Lj. ringu, kjer je zrak zjutraj najbolj onesnažen ravno zaradi počasne vožnje in množice avtomobilov, ki jim motor deluje stojijo pa na mestu, smisel varčevanja preko omejitve hitrosti dobi svoj pomen ob hitrem pretočnem prometu ne pa v polževi vožnji, ko potrebuješ za 30 km vožnje iz recimo Ivančne do centra Lj uro in pol v bistvu bi pa po vseh omejitvah moral razdaljo prevoziti v 20-25 min, nič ne pomaga varčevalna omejitev hitrosti, če ni pretočnosti cest in pri nas jih ni v bistvu je za omejitev hitrosti poskrbljeno že brez zakona, ker niti povprečja 100kmh ne dosegamo na teh naših AC.
Odgovori
+7
7 0
Codex
05. 04. 2026 09.38
Voziti 100 na avtocesti je nevarno, ne vem pa kje glede na predlagano lahko zmanjsas iz 120 na 100 ?
Odgovori
+0
1 1
Important notice
05. 04. 2026 09.35
Delovni čas bi bilo treba poenotiti, pa bi se lahko več oseb vozilo v enem avtu. Ne pa, da nekdo dela od 6 - 14, drugi od 7 - 15, tretji od 8 - 16, četrti od 9 - 17 .... In potem se pelje vsak v svojem vozilu. Če bi vsi delali (na primer) od 7 - 15, bi bilo lažje. Ne ravno lahko, ker so službe na različnih lokacijah, ampak lažje.
Odgovori
+2
3 1
Polde8
05. 04. 2026 09.23
Avto je za 5 ljudi. Treba se je malo prilagodit. Tudi službe bi se morale temu prilagodit. Žal so taki časi,ko imamo nore vodje po svetu.
Odgovori
-1
1 2
MasteRbee
05. 04. 2026 09.23
V F1 bi lahko spremenili pravila, da zmaga zadnji, ki pride skozi cilj.
Odgovori
+1
2 1
slayer2
05. 04. 2026 09.23
Vsi na elektriko, nato naj zadnji ugasne luč 😂😂😂
Odgovori
+3
4 1
anjerd
05. 04. 2026 09.12
Še dobro da sem iz Jugoslavije prihranil nekaj nonov za bencin, mogoce bodo prav prisli🤔😄
Odgovori
+4
4 0
anjerd
05. 04. 2026 09.12
bonov
Odgovori
+2
2 0
aple2014
05. 04. 2026 09.02
Počasneje ali skoraj nič, ko se bo realiziralo bo še veselo. Evropa pocasi ugaša ljudi pa zraven.
Odgovori
+7
8 1
bibaleze
Portal
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
