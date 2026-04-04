Se bomo morali voziti počasneje in (več) delati od doma?

Dodatne subvencije za manjša električna vozila, omejitev službenih letov v javnem sektorju, pa denimo, ukinitev subvencij za povečanje letalske zmogljivosti. To je nekaj možnih ukrepov, ki jih vladi - za blaženje krize - predlaga vladni Podnebni svet. Je pa številne v ušesa najbolj zbodel predlog za znižanje omejitve na avtocestah. Gre za sila preprost in hiter ukrep, pojasnjuje član sveta, profesor Griša Močnik in ponazori: "Če hitrost s 120 kilometrov na uro zmanjšamo na 100, s tem za 44 odstotkov zmanjšamo upor in temu primerno zmanjšamo porabo energije, kar pomeni, da majhne spremembe pri tem, kako hitro pridemo na cilj, imajo zelo velike posledice na to, koliko goriva za to porabimo," pravi član Podnebnega sveta in dekan Fakultete za znanost.

Predlagajo še, da javni prevoz začasno postane brezplačen, pa denimo, uvedbo prednostnih pasov za vozila z več potniki. Veliko bi - pojasnjujejo - lahko naredili tudi za gospodinjstva. Glede na to, da jih od 80 do 100 tisoč uporablja kurilno olje. "Če hočemo pospešiti prehod na uporabo toplotnih črpalk, je treba najprej subvencionirati menjavo naprave, njeno inštalacijo. In nato subvencionirati gorivo - elektriko."

Pozivi k razmisleku o uvedbi ukrepov za zmanjšanje povpraševanja po nafti sicer prihajajo tudi iz Bruslja. Čeprav ima Unija - po besedah komisarja za energijo - za zdaj zadostne zaloge te pomembne surovine, se je treba pripraviti na najslabše možne scenarije.

"Od začetka konflikta na Bližnjem Vzhodu so cene v Evropski Uniji narasle. Za 70 odstotkov plin in za 60 odstotkov nafta. (BLIC) Nihče ne ve, koliko časa bo kriza še trajala, vendar mislim, da ne bo kratkotrajna," pravi Dan Jorgensen, evropski komisar za energijo.

"Upam, da bosta vlada in novi parlament, ko se bo formiral, začela sprejemati bolj agresivne ukrepe za omilitev tako podnebne kot prihajajoče ekonomske krize," pa pravi Močnik.

Med desetimi ukrepi, ki jih je že pripravila tudi Mednarodna agencija za energijo - najdemo celo uvedbo izmeničnega dostopa do nekaterih cest, precej podobna sistemu par-nepar iz časa nekdanje države. Pa še denimo, več dela od doma, znižanje omejitev hitrosti na avtocesti za najmanj 10 kilometrov na uro in izogibanje letalskim potovanjem.