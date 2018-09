Se Elonu Musku izteka čas na vrhu Tesle?

Komisija za trg vrednostnih papirjev naj bi Muska in druge vodilne v Tesli po poročanju medijev že kmalu po spornih objavah pozvala na zaslišanje, na katerem naj bi pojasnili dogajanje, včeraj pa ga je uradno obtožila prevare.

Posledice bi bile za Muska pa tudi za Teslo, ki je neločljivo povezana z njegovim imenom in podobo, lahko katastrofalne. Kot poroča BBC, mu v skrajnem primeru grozita ogromna kazen in prepoved vodenja katerega koli javnega podjetja v ZDA, torej tudi Tesle. Komisija bi sicer zanj lahko zahtevala tudi zaporno kazen, a tega ni storila.

Kot so v četrtek navedli na komisiji, so bile Muskove navedbe na Twitterju "napačne in zavajajoče", prvi mož Tesle pa ni o njih nikoli govoril z vodilnimi v družbi ali potencialnimi kupci delnic. Napoved je močno pretresla trg, saj so nekateri domnevali, da se bo dejansko umaknil z borze, so navedli.

Musk, ki je načrte konec avgusta sicer preklical, je v odzivu dejal, da ga je to "neutemeljeno dejanje agencije za trg vrednostnih papirjev močno užalostilo in razočaralo". "Vedno sem po najboljših močeh ravnal v korist resnice, transparentnosti in vlagateljev. Integriteta je najpomembnejša vrednota v mojem življenju in dejstva bodo pokazala, da nisem glede tega nikdar sprejemal kompromisov," je poudaril.

Zaupanje v svojega generalnega direktorja so izrazili tudi v Tesli. Kot so zapisali, gojijo "polno zaupanje v Elona, njegovo integriteto in vodenje". Poteza komisije bi Muskov položaj po ocenah analitikov sicer lahko zamajala, saj bi lahko postopno izgubil zaupanje članov upravnega odbora.

Sklad iz Savdske Arabije naj bi kupil delnice po ceni 420 evrov

Musk je avgusta trdil, da je zagotovil financiranje za odkup vseh delnic Tesle po ceni 420 dolarjev za delnico. Sredstva naj bi prispeval sklad iz Savdske Arabije. Pozneje je tvitnil še, da sicer ni prepričan, da bo za to idejo dobil dovoljenje večine ostalih delničarjev.

Analitiki so njegove trditve o zagotovljenem financiranju takoj označili za vprašljive, kritični so bili tudi številni člani upravnega odbora Tesle, ki jih je novica presenetila. Mnogi so se vprašali tudi, od kod cena 420 dolarjev.

Cena delnic je v desetih dneh po objavi spornih tvitov padla s 379,57 na 305,50 dolarja, javne eskapade Muska in odhod dveh direktorjev pa so jo na začetku tega meseca pognale še bolj proti dnu. Borzni pretres je povzročila tudi včerajšnja obtožba, saj so Tesline delnice izgubile kar desetino vrednosti.

Sicer pa to ni edina težava Elona Muska. Isti primer preiskujejo tudi na pravosodnem ministrstvu, poleg tega je njegov ugled okrnjen, ker je britanskega potapljača obtožil, da je pedofil.