Še en, ki je opozarjal in bil odpuščen: vrtali so prevelike luknje

V pritožbi, ki so jo njegovi odvetniki vložili v torek pri Zvezni upravi za letalstvo, je Cuevas dejal, da so delavci Spirit AeroSystems vrtali luknje v pritrdilne elemente prednje tlačne pregrade letala, ki so bile večje od tistega, kar je določil Boeing.

To so storili, da bi "očistili odvečno barvo iz lukenj in pospešili počasen proces". Cuevas je dejal, da bi lahko napake povzročile izgubo zračnega tlaka med letom in tvegale izpad električne energije.

Vendar pa so ga marca, nekaj mesecev po tem, ko je o svojih ugotovitvah poročal družbama Boeing in Spirit AeroSystems, odpustili, poroča Business Insider. V izjavi za BI je Boeing dejal, da so preiskali Cuevasove pomisleke in ugotovili, da ne ogrožajo varnosti.

V obsežnem 204-stranskem poročilu senatnega pododbora, ki preiskuje Boeingovo prakso varnosti in kakovosti, ki je bilo objavljeno 17. junija, so bile sicer navedene izjave številnih drugih žvižgačev, ki jih Boeing prav tako ni obravnaval resno. Je pa utišal žvižgače.