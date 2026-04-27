Gospodarstvo

Se znova obeta zvišanje cen pogonskih goriv?

Maribor, 27. 04. 2026 19.14 pred 22 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Jana Ujčič
Podražitev goriva

Nafta se je v zadnjem tednu spet podražila, in sicer za približno 15 odstotkov, predvsem zaradi novih zapletov pri pogajanjih o končanju iranske vojne in negotovosti glede odprtja Hormuške ožine, ki ostaja ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte. Po špekuliranju nekaterih medijev bodo šle cene naftnih derivatov v tem tednu res navzgor.

Po ocenah Financ naj bi se bencin podražil za približno tri cente na okoli 1,64 evra za liter, a dodajajo, da je ocena zaradi visokega nihanja tokrat manj zanesljiva. Trenutno je treba na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,605 evra.

Dizelsko gorivo naj bi se podražilo za od tri do štiri cente na okoli 1,77 evra na liter, sedanja cena za liter dizla je 1,736 evra. Podobna podražitev kot pri dizlu se pričakuje za liter kurilnega olja – cena litra naj bi znašala 1,42 evra, trenutno pa je 1,386 evra. Trenutne cene veljajo vključno do torka.

Nova najvišja dovoljena cena se sicer običajno uveljavi v torek, a če je ponedeljek v Republiki Sloveniji dela prost dan, se nova najvišja cena na trgu uveljavi drugi naslednji delovni dan po dela prostem dnevu. Torej se bo podražitev predvidoma zgodila v sredo, čisto natančni zneski pa bodo znani jutri.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Hihitalec
27. 04. 2026 19.30
Spet biznis na naš račun. Banda
