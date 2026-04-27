Se znova obeta zvišanje cen pogonskih goriv?

Po ocenah Financ naj bi se bencin podražil za približno tri cente na okoli 1,64 evra za liter, a dodajajo, da je ocena zaradi visokega nihanja tokrat manj zanesljiva. Trenutno je treba na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,605 evra.

Dizelsko gorivo naj bi se podražilo za od tri do štiri cente na okoli 1,77 evra na liter, sedanja cena za liter dizla je 1,736 evra. Podobna podražitev kot pri dizlu se pričakuje za liter kurilnega olja – cena litra naj bi znašala 1,42 evra, trenutno pa je 1,386 evra. Trenutne cene veljajo vključno do torka.

Nova najvišja dovoljena cena se sicer običajno uveljavi v torek, a če je ponedeljek v Republiki Sloveniji dela prost dan, se nova najvišja cena na trgu uveljavi drugi naslednji delovni dan po dela prostem dnevu. Torej se bo podražitev predvidoma zgodila v sredo, čisto natančni zneski pa bodo znani jutri.