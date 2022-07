Še pred sezono ogrevanja je lesene pelete skoraj nemogoče dobiti

Zadnje tedne tako po vsej Evropi na vse pretege iščejo zaloge. Kjer jih uspejo dobiti, pa so cene že zdaj za 100 odstotkov višje kot lani. "Bi rad čimprej kupil pelete, da jih ne bomo kupovali po še po bolj norih cenah, ko se bo sama sezona začela," pove Planinšek. Ponudba peletov je skorajda presahnila. Dobavo treh milijonov kubikov iz Ukrajine in Rusije je preprečila vojna, nato so izvoz zamrznile še Bosna in Hercegovina, Srbija ter Madžarska. "Prav bi nam prišlo, da bi s strani države oziroma ministrstva dali neko pobudo, da sprostijo izvoz vsaj nam, ki imamo avanse," predlaga.

Tudi dobavitelji bi sicer raje videli, da bi kupovali doma. Slovenija je ima skoraj 60-odstotno pokritost z gozdom, a tega očitno nikakor ne znamo izkoristiti, pa opozarja stroka. "Lastniki so premalo zainteresirani, premalo motivirani, da bi aktivneje posegali, aktivneje gospodarili v gozd," pa razlaga Aleksander Ratajc iz Zavoda za gozdove OE Celje. To bi predstavljalo tudi dodaten prihodek za državo in pripomoglo k energetski samooskrbi. A za to so potrebne finančne spodbude, davčne olajšave, subvencije, predvsem pa strategija. "Politiki bodo morali razmisliti tudi o tej smeri. Se pravi izkoristiti bolj obnovljiv vir, kot je na primer gozdna biomasa," še dodaja Ratajc. Na drva, brikete, sekance oziroma pelete se namreč ogreva več kot tretjina gospodinjstev. Zdaj pa smo na točki, ko naš les odkupujejo denimo Avstrijci in nam ga obdelanega nato po dražji ceni prodajo nazaj, so še jasni.