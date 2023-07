Se s klimo izplača hladiti celo stanovanje? Kako bo s cenami energentov letos?

Klimatske naprave so, manjka monterjev, čakalna doba znaša približno mesec in pol. Takšno je trenutno stanje po besedah lastnika podjetja, ki že več kot 20 let prodaja in montira klime. "Kar se tiče novih klimatskih naprav, so energetsko varčne, na tržišču ni več potratnih klimatskih naprav," pravi Franci Strmole iz podjetja Klimo Elektro.

Za nami je namreč energetska kriza, ki je pokazala, da je elektrika lahko zelo draga. Cene so se zdaj sicer nekoliko umirile. Vseeno pa je dobro vedeti, koliko višja je položnica, če družina stanovanje hladi s klimatsko napravo? "Lahko je 70, 75 evrov, če bi res klimatska naprava ves čas delala," pravi Strmole.

Bodočih kupcev, kot pravi Strmole, običajno poraba elektrike ne zanima. Se pa marsikdo že pripravlja na naslednjo kurilno sezono. Tudi Bruselj. Za razliko od lani so plinska skladišča polna vsaj do tri četrtine. "Rusija je prej dobavljala okoli 40 odstotkov plina EU, danes je ta delež pod 10 odstotki, več je dobav iz Alžirije, Norveške, Združenih držav Amerike," pravi Peter Žerjavič, dopisnik Dela iz Bruslja.

Trendi za zdaj ne nakazujejo, da bi se lanski scenarij lahko ponovil, je prepričan tudi minister za infrastrukturo Bojan Kumer. Če bo, pa bodo ukrepi drugačni, napoveduje: "Ali bomo imeli pa nek mehek prehod za gospodinjstva tako na električni energiji kot zemeljskem plinu, pa se bomo odločili tekom poletja."

Tudi Evropska komisija namreč poziva, naj države članice ne znižujejo DDV ali pa podeljujejo subvencij vse povprek. Reševanja najbolj ranljivih gospodinjstev in podjetij se je treba lotiti bolj usmerjeno, še poziva komisija.