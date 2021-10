Se slovenskim zagonskim podjetjem obetajo boljši časi?

V Ljubljani se je zbralo 80 vlagateljev tveganega kapitala iz srednje in vzhodne Evrope, vsak od njih pa je pripravljen v zagonska podjetja vložiti do tri milijone evrov. Glavna ovira za več naložb je preveč birokracije, pravijo tako investitorji kot podjetniki, ki jim je gospodarski minister Počivalšek že kmalu obljubil spremembe. Kaj vse je mogoče doseči, pa medtem dokazujejo v podjetju Taia translations: besedila v številne svetovne jezike prevaja umetna inteligenca, doslej so zbrali milijon evrov in pol, dogovarjajo pa se še za dodatne tri.